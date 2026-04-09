АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило 6,8 тыс. экологических анализов в I квартале 2026 года

АО «Транснефть – Верхняя Волга» подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования в I квартале 2026 года. На производственных объектах выполнено 6,8 тыс. исследований проб воды (сточной, природной, питьевой) и воздуха, в том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий – более 4,7 тыс.
Мониторинг охватил 14 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов присутствия предприятия. Все результаты подтвердили, что объекты работают в строгом соответствии с требованиями экологической безопасности. Контроль проводился по утвержденным планам-графикам в рамках программы производственного экологического контроля.
Охрана окружающей среды – один из ключевых приоритетов АО «Транснефть – Верхняя Волга». Предприятие также участвует в восстановлении популяции европейского зубра в заказнике «Муромский», и в работах по искусственному зарыблению акваторий рек Оки и Волги.
