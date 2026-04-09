Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2026 17:31
Паводок в Нижнем Новгороде: на улицы вышла новая спецтехника 
09 апреля 2026 17:16
Дорогу возле Сенной площади закроют на две недели
09 апреля 2026 16:19
Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за Крестного хода 11-12 апреля
09 апреля 2026 16:15
Депутаты ЗСНО усиливают открытый диалог с молодежью
09 апреля 2026 16:09
Т2 создала AI-интервьюера для маркетинговых исследований
09 апреля 2026 15:44
Навигация нижегородских "Валдаев" и "Метеоров" стартует в мае
09 апреля 2026 15:39
Мероприятие ко Дню работника следственных органов МВД прошло в Нижнем Новгороде
09 апреля 2026 15:34
Движение нижегородских трамваев №417 возобновят в июне
09 апреля 2026 15:16
Нижегородская ветклиника попалась на продаже лекарств без лицензии
09 апреля 2026 15:07
Нижегородские энергетики готовятся к сильному ветру
Общество

Паводок в Нижнем Новгороде: на улицы вышла новая спецтехника 

09 апреля 2026 17:31 Общество
Паводок в Нижнем Новгороде: на улицы вышла новая спецтехника 

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Шесть новых водооткачивающих машин повышенной мощности поступили в дорожные учреждения и уже начали работу на улицах столицы Приволжья. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, который осмотрел технику и пообщался с водителями.

По словам главы города, текущая паводковая ситуация остается сложной, но прогнозируемой. Решение о дополнительной закупке техники было принято заранее - после рекордных снегопадов стало очевидно, что объем талых вод будет значительным.

Новые машины, обладающие большей мощностью по сравнению с ранее используемыми, уже работают в районах.

Как подчеркнул Юрий Шалабаев, подготовка к паводковому периоду велась заблаговременно. В зоне особого внимания находятся традиционно подтопляемые территории - в частности, районы вблизи реки Кудьмы, а также частный сектор в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Московском районах.

В каждом районе сформированы противопаводковые команды, которые работают с проблемными участками и оперативно реагируют на обращения жителей.

Директор УправленияГОЧС Нижнего Новгорода Михаил Баранов доложил, что мониторинг обстановки ведется круглосуточно аварийно-спасательными подразделениями и районными администрациями в режиме повышенной готовности.

Сформировано 9 противопаводковых команд, задействовано около 200 единиц техники, включая порядка 60 средств для откачки воды - мотопомпы, насосы и каналопромывочные машины.

Юрий Шалабаев уточнил, что уровень воды в Оке и Волге превышает 67 метров, тогда как опасной для города считается отметка в 72 метра по Балтийской системе. Он напомнил, что в 2021 году вода поднималась до 70 метров, что привело к серьезным подтоплениям садовых участков, и этот опыт учитывается в текущей работе.

Мэр также заявил, что город продолжит обновление парка спецтехники. Во время осмотра он обсудил характеристики новых машин с водителем Иваном Барышниковым. Тот отметил, что новая техника значительно эффективнее: "На старых машинах объем бочек был меньше, а сейчас одна машина заменяет три".

Водитель Сергей Чалов добавил, что техника отличается высокой мощностью и универсальностью - она способна откачивать как воду, так и ил из дождеприемных колодцев. По его словам, новые емкости выполнены из нержавеющих материалов, что увеличивает срок службы оборудования.

Опытный водитель Петр Кудряшов, работающий на грузовиках около 30 лет, подчеркнул комфорт и надежность новой машины.

"Работать комфортно. Обзор хороший. Много плюсов у нее: лучше производительность работы, потому что она быстрее закачивает воду и быстрее выполняет свою работу", - рассказал он.

Заммэра Антон Максимов сообщил, что по поручению главы города дорожные службы работают в усиленном режиме. В круглосуточном формате ведутся откачка воды, очистка и уборка дорог.

В конце зимы специалисты прочистили более 5 300 дождеприемных колодцев. После завершения половодья планируется приступить к промывке ливневых систем и обследованию водоотводных каналов.

Как ранее отметил Юрий Шалабаев, он дважды в день получает оперативные сводки от городских служб. По оценке специалистов, текущая ситуация развивается в рамках прогнозов и остается штатной, без непредсказуемых последствий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Паводок Техника
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных