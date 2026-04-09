Паводок в Нижнем Новгороде: на улицы вышла новая спецтехника Общество

Шесть новых водооткачивающих машин повышенной мощности поступили в дорожные учреждения и уже начали работу на улицах столицы Приволжья. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, который осмотрел технику и пообщался с водителями.

По словам главы города, текущая паводковая ситуация остается сложной, но прогнозируемой. Решение о дополнительной закупке техники было принято заранее - после рекордных снегопадов стало очевидно, что объем талых вод будет значительным.

Новые машины, обладающие большей мощностью по сравнению с ранее используемыми, уже работают в районах.

Как подчеркнул Юрий Шалабаев, подготовка к паводковому периоду велась заблаговременно. В зоне особого внимания находятся традиционно подтопляемые территории - в частности, районы вблизи реки Кудьмы, а также частный сектор в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Московском районах.

В каждом районе сформированы противопаводковые команды, которые работают с проблемными участками и оперативно реагируют на обращения жителей.

Директор УправленияГОЧС Нижнего Новгорода Михаил Баранов доложил, что мониторинг обстановки ведется круглосуточно аварийно-спасательными подразделениями и районными администрациями в режиме повышенной готовности.

Сформировано 9 противопаводковых команд, задействовано около 200 единиц техники, включая порядка 60 средств для откачки воды - мотопомпы, насосы и каналопромывочные машины.

Юрий Шалабаев уточнил, что уровень воды в Оке и Волге превышает 67 метров, тогда как опасной для города считается отметка в 72 метра по Балтийской системе. Он напомнил, что в 2021 году вода поднималась до 70 метров, что привело к серьезным подтоплениям садовых участков, и этот опыт учитывается в текущей работе.

Мэр также заявил, что город продолжит обновление парка спецтехники. Во время осмотра он обсудил характеристики новых машин с водителем Иваном Барышниковым. Тот отметил, что новая техника значительно эффективнее: "На старых машинах объем бочек был меньше, а сейчас одна машина заменяет три".

Водитель Сергей Чалов добавил, что техника отличается высокой мощностью и универсальностью - она способна откачивать как воду, так и ил из дождеприемных колодцев. По его словам, новые емкости выполнены из нержавеющих материалов, что увеличивает срок службы оборудования.

Опытный водитель Петр Кудряшов, работающий на грузовиках около 30 лет, подчеркнул комфорт и надежность новой машины.

"Работать комфортно. Обзор хороший. Много плюсов у нее: лучше производительность работы, потому что она быстрее закачивает воду и быстрее выполняет свою работу", - рассказал он.

Заммэра Антон Максимов сообщил, что по поручению главы города дорожные службы работают в усиленном режиме. В круглосуточном формате ведутся откачка воды, очистка и уборка дорог.

В конце зимы специалисты прочистили более 5 300 дождеприемных колодцев. После завершения половодья планируется приступить к промывке ливневых систем и обследованию водоотводных каналов.

Как ранее отметил Юрий Шалабаев, он дважды в день получает оперативные сводки от городских служб. По оценке специалистов, текущая ситуация развивается в рамках прогнозов и остается штатной, без непредсказуемых последствий.