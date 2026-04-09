Экс-аудитора нижегородской КСП посадили на 7,5 года за взятки Происшествия

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор аудитору контрольно-счетной палаты региона. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном и крупном размере – речь идет о шести эпизодах, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Следствие и суд установили, что в ноябре-декабре 2023 года сотрудники контрольно-счетной палаты проводили проверку использования бюджетных средств, выделенных администрации Семеновского округа на строительство школы. В ходе ревизии были выявлены нарушения на сумму более 20 млн рублей.

В декабре того же года аудитор и четверо инспекторов, действуя по предварительному сговору, получили от директора строительной организации 1,4 млн рублей. За эти деньги они должны были скрыть выявленные нарушения и не включать их в акт проверки.

После получения взятки в документы внесли недостоверные сведения. Это позволило руководителю компании избежать ответственности и обеспечить беспрепятственную сдачу объекта в эксплуатацию.

Кроме того, как установило следствие, аудитор вместе с инспекторами неоднократно получал деньги за искажение результатов проверок. В итоговые акты и отчеты вносились ложные данные о нарушениях, что в дальнейшем освобождало организации от штрафов.

Общая сумма полученных взяток превысила 2 млн рублей.

Противоправные действия выявили следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ и подразделений экономической безопасности полиции.

Суд приговорил аудитора к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 5 млн рублей и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением властных и административных функций, сроком на 5 лет.

Уголовное дело в отношении четырех инспекторов КСП сейчас рассматривается судом.