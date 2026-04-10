Можно ли требовать долю в родительской квартире
Культура и отдых

Нижегородец сочинил песню о побеге с Земли

10 апреля 2026 15:15 Культура и отдых
Нижегородец сочинил песню о побеге с Земли

Фото: Павел Князев/ pravda-nn.ru

Музыкант из Нижнего Новгорода Павел Князев написал песню "Марсианское танго" к Дню космонавтики. Композиция получилась легкой, ироничной и с философским подтекстом — она рассказывает о воображаемом побеге с Земли, пишет pravda-nn.ru.

Интерес к космосу у автора появился еще в детстве. Он увлекался лекциями по астрономии, книгами и фильмами, в том числе работами Стивена Хокинга и российских популяризаторов науки. Однако долгое время эта тема не находила отражения в его музыке.

Ранее Князев был основателем нижегородской группы AmonRa, которая прекратила существование в 2022 году. После этого, по его словам, наступил период безразличия к творчеству.

В 2024 году музыкант вернулся к работе и запустил сольный проект "Концертов NET", в рамках которого выпустил несколько песен. "Марсианское танго" стало одной из них.

"Это не песня про покорение космоса. Скорее про желание сбежать — от быта, кредитов и всего, что держит на Земле", — объяснил Князев.

Несмотря на связь с Днем космонавтики, песня носит личный характер. Музыкант назвал ее подарком своей жене и отметил, что в тексте есть отсылки к их совместным увлечениям, например к сериалу "Ходячие мертвецы" (18+).

По звучанию композиция сочетает элементы рок-н-ролла и танго. Князев подчеркнул, что не придает большого значения жанрам и ориентируется на собственные ощущения от музыки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области проходит Неделя космоса.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

