Можно ли требовать долю в родительской квартире
Экономика

Нижегородцам объяснили, какие монеты примут в рамках "Монетной недели"

10 апреля 2026 14:00 Экономика
Нижегородцам объяснили, какие монеты примут в рамках Монетной недели

Иностранные монеты нельзя обменять в рамках акции "Монетная неделя". Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в пресс-службе Волго-Вятского главного управления Банка России.

Акция проходит с 6 по 18 апреля. В этот период принимаются только российские монеты любых номиналов, находящиеся в обращении.

Сдать накопившуюся мелочь и обменять ее на бумажные деньги можно в банках и магазинах, которые участвуют в акции.

"Монетная неделя" проводится по всей стране с 2023 года. За это время россияне вернули в оборот более 215 млн монет на сумму почти 956 млн рублей. При этом в обычных условиях за подобный обмен банки могут брать комиссию до 3% от суммы.

Избавиться от мелочи можно и без акции — например, просто расплатившись ею в магазине. Продавцы обязаны принимать деньги любого номинала, включая монеты в 1, 10 и 50 копеек. В случае отказа можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Также монеты можно бесплатно зачислить на счет или вклад — банки обязаны принимать их без комиссии. При отказе граждане вправе пожаловаться в Банк России.

Иностранные монеты использовать внутри страны нельзя — ими не получится расплатиться в магазинах, а банки не принимают металлические евро и доллары ни для обмена, ни для зачисления.

В таком случае специалисты советуют сохранить их до поездки за границу, потратить в аэропорту, передать знакомым нумизматам или отдать тем, кто собирается в путешествие. 

