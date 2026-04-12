Нижегородские ученые приняли участие в интенсиве с участием крупных предприятий "Наука заказов"

Наука

12 апреля 2026 11:16 Наука
Фото: АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области"

Механизмы привлечения инвестиций в НИОКР, инструменты государственной поддержки и практические алгоритмы взаимодействия с заказчиками изучали молодые нижегородские ученые на трехдневном интенсиве «Наука заказов» в Нижнем Новгороде.

Мероприятие объединило на одной площадке более 100 ученых, аспирантов, представителей органов власти и менеджмента промышленных предприятий. Организаторами интенсива выступили АНО «Нижегородский НОЦ» и АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области».

В течение трех дней участники изучали механизмы привлечения инвестиций в НИОКР, инструменты государственной поддержки и практические алгоритмы взаимодействия с заказчиками. Экспертную поддержку мероприятию оказали правительство Нижегородской области, Фонд «Сколково», Газпромбанк и АО «Центр исследований и разработок» (АФК «Система»).

«Сегодня перед регионом стоит четкая задача — обеспечить технологическое лидерство через прямую кооперацию науки и промышленности. Мы видим огромный потенциал в разработках нижегородских ученых, однако ключевым вызовом остается их коммерциализация и внедрение на реальных производствах. Интенсив «Наука заказов» позволяет сократить путь от лабораторной идеи до промышленного образца», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Особое внимание в программе было уделено анализу технологических стратегий компаний АО «УК БХХ «Оргхим», ООО «ТПК Фолипласт», ООО «Сибур ПолиЛаб» и др. Формат встреч позволил компаниям сформулировать четкий запрос на инновации, а ученым — получить объективную оценку востребованности своих разработок и понимание необходимых этапов их доработки до стадии промышленного внедрения.

«Для Нижегородского НОЦ принципиально важно выступать эффективным проводником между научными коллективами и бизнесом. Наша цель — создать среду, где каждый инновационный проект найдет своего индустриального партнера, и на интенсиве мы увидели живой запрос со стороны предприятий на конкретные технологии в области химии, автоматизации и новых материалов» - рассказал директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко.

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

