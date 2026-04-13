  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело 45 тысяч испытаний нефтепродуктов

13 апреля 2026 10:37 Общество
АО Транснефть – Верхняя Волга провело 45 тысяч испытаний нефтепродуктов

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Специалисты испытательных лабораторий АО «Транснефть – Верхняя Волга» проанализировали 45 тыс. проб углеводородного сырья и топлива в
I квартале 2026 года. Из них: 10 тыс. – нефтепродуктов и 35 тыс. – нефти.

Предприятие гарантирует полный контроль качества нефти и нефтепродуктов на всех этапах транспортировки. Для этого специалисты проводят лабораторные исследования, определяя ключевые параметры продукции: от плотности и содержания серы до количества воды и примесей. Такой мониторинг охватывает все виды топлива: нефть, топливо самолетное, автомобильные бензины и дизельное топливо, обеспечивая их стабильное соответствие действующим стандартам качества.

В рамках программы «Оборудование, не требующее монтажа» испытательные лаборатории получили новую технику. Так, в лаборатории нефти ЛПДС «Староликеево» и НПС «Рязань» поступили кожухи электронагревательные для определения массовой доли хлорорганических соединений. Лаборатории нефтепродуктов на тех же станциях пополнились аппаратами для определения фракционного состава и температуры вспышки в закрытом тигле. Кроме того, новые генераторы водорода были приобретены для лабораторий нефтепродуктов на НС «Солнечногорская», НС «Нагорная» и ЛПДС «Староликеево».

В 2026 году предприятие продолжило работу по повышению квалификации персонала испытательных лабораторий. С начала года обучение прошли 9 специалистов. Инженерно-технический персонал повысил квалификацию на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета и в рамках отраслевого семинара, который прошел в г. Тюмени. Лаборанты химического анализа подтвердили свои компетенции в Новокуйбышевском учебном центре.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных