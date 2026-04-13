АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело 45 тысяч испытаний нефтепродуктов Общество

Специалисты испытательных лабораторий АО «Транснефть – Верхняя Волга» проанализировали 45 тыс. проб углеводородного сырья и топлива в

I квартале 2026 года. Из них: 10 тыс. – нефтепродуктов и 35 тыс. – нефти.

Предприятие гарантирует полный контроль качества нефти и нефтепродуктов на всех этапах транспортировки. Для этого специалисты проводят лабораторные исследования, определяя ключевые параметры продукции: от плотности и содержания серы до количества воды и примесей. Такой мониторинг охватывает все виды топлива: нефть, топливо самолетное, автомобильные бензины и дизельное топливо, обеспечивая их стабильное соответствие действующим стандартам качества.

В рамках программы «Оборудование, не требующее монтажа» испытательные лаборатории получили новую технику. Так, в лаборатории нефти ЛПДС «Староликеево» и НПС «Рязань» поступили кожухи электронагревательные для определения массовой доли хлорорганических соединений. Лаборатории нефтепродуктов на тех же станциях пополнились аппаратами для определения фракционного состава и температуры вспышки в закрытом тигле. Кроме того, новые генераторы водорода были приобретены для лабораторий нефтепродуктов на НС «Солнечногорская», НС «Нагорная» и ЛПДС «Староликеево».

В 2026 году предприятие продолжило работу по повышению квалификации персонала испытательных лабораторий. С начала года обучение прошли 9 специалистов. Инженерно-технический персонал повысил квалификацию на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета и в рамках отраслевого семинара, который прошел в г. Тюмени. Лаборанты химического анализа подтвердили свои компетенции в Новокуйбышевском учебном центре.