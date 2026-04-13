АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело 45 тысяч испытаний нефтепродуктов

Фото:
Специалисты испытательных лабораторий АО «Транснефть – Верхняя Волга» проанализировали 45 тыс. проб углеводородного сырья и топлива в
I квартале 2026 года. Из них: 10 тыс. – нефтепродуктов и 35 тыс. – нефти.
Предприятие гарантирует полный контроль качества нефти и нефтепродуктов на всех этапах транспортировки. Для этого специалисты проводят лабораторные исследования, определяя ключевые параметры продукции: от плотности и содержания серы до количества воды и примесей. Такой мониторинг охватывает все виды топлива: нефть, топливо самолетное, автомобильные бензины и дизельное топливо, обеспечивая их стабильное соответствие действующим стандартам качества.
В рамках программы «Оборудование, не требующее монтажа» испытательные лаборатории получили новую технику. Так, в лаборатории нефти ЛПДС «Староликеево» и НПС «Рязань» поступили кожухи электронагревательные для определения массовой доли хлорорганических соединений. Лаборатории нефтепродуктов на тех же станциях пополнились аппаратами для определения фракционного состава и температуры вспышки в закрытом тигле. Кроме того, новые генераторы водорода были приобретены для лабораторий нефтепродуктов на НС «Солнечногорская», НС «Нагорная» и ЛПДС «Староликеево».
В 2026 году предприятие продолжило работу по повышению квалификации персонала испытательных лабораторий. С начала года обучение прошли 9 специалистов. Инженерно-технический персонал повысил квалификацию на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета и в рамках отраслевого семинара, который прошел в г. Тюмени. Лаборанты химического анализа подтвердили свои компетенции в Новокуйбышевском учебном центре.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+