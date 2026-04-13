Названы неочевидные направления для отдыха на майские в России Общество

Когда традиционные направления на майские праздники заполнены туристами, всё больше людей ищут новые впечатления. Они обращают внимание на тихие города, малоизвестные маршруты и уникальные природные зоны, которые редко попадают в путеводители. 360.ru опросил экспертов в сфере туризма и собрал список таких мест, где можно провести яркие и запоминающиеся каникулы.

Столица русского модерна: Кимры

Небольшой город Кимры на берегу Волги сохранил уникальную дореволюционную архитектуру, которая стала редкостью. Здесь можно увидеть резные дома с башенками, необычные фасады и наличники. В центре города расположен краеведческий музей, где рассказывают о купеческом прошлом и знаменитом сапожном промысле, благодаря которому Кимры стали известны.

Набережная Волги — ещё одно обязательное место для посещения. Отсюда открываются спокойные виды и красивые закаты. Кимры сохранили атмосферу старого купеческого города, и погружение в это прошлое подарит незабываемые эмоции.

Индустриальные пейзажи и современное искусство: Выкса

Выкса — это город, где заводская эстетика сочетается с уличным искусством. Здесь можно увидеть масштабные муралы, инсталляции и переосмысленные промышленные пространства, созданные в рамках фестиваля "Арт-Овраг" (12+). В городе также работает арт-резиденция, куда приезжают художники со всего мира.

Для любителей истории интересен Выксунский парк, где сохранились усадебные зоны братьев Баташевых, основателей местной металлургической промышленности. Также стоит посетить музей истории ВМЗ, который рассказывает о становлении города вокруг завода.

Северная природа и чистота Скандинавии: Сортавала

Сортавала на берегу Ладожского озера поражает своей уникальной природой и архитектурой. Здесь можно увидеть здания в стиле северного модерна и финско-скандинавские постройки.

Горный парк "Рускеала" с мраморным каньоном и подземными штольнями — это место, которое стоит посетить. Также можно отправиться на Ладожские шхеры, где весной открывается особенно красивая природа.

В городе стоит прогуляться по набережной и посетить музей Северного Приладожья, который поможет лучше понять финскую и карельскую историю региона.

Подмосковная Швейцария: Верея

Верея — это самый маленький и тихий город Московской области, который часто называют музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть более 50 памятников истории и архитектуры.

Одной из самых живописных точек города является место бывшего Кремля, где сохранились земляные валы и холм укрепления. Отсюда открывается панорамный вид на реку Протву и старую часть города. В центре города расположены купеческие дома, которые сохранили старую планировку улиц и несколько дореволюционных храмов.

Зарайск

Зарайск — ещё один город Московской области, который стоит посетить. Здесь сохранилась атмосфера уездной старины, а маленький Кремль является обязательным местом для осмотра.

Солотча

Солотча Рязанской области — это место, которое называют "Лесной сказкой". Здесь можно отдохнуть в рыбацкой деревне и насладиться природой.

Великий Новгород

Великий Новгород — это уютный город с богатой историей, который часто остаётся незамеченным на фоне городов Золотого кольца. Весной здесь не так много туристов, что делает его идеальным местом для прогулок. Здесь можно съездить на прогулку на озеро Ильмень, полюбоваться природой, а главное — посмотреть на древнюю городскую архитектуру.

Кавказские курорты: Железноводск

Железноводск — это недооценённый курорт Кавказа, который отличается зелёными пейзажами и собственными минеральными источниками. Здесь можно прогуляться без толп туристов, которые часто встречаются на других курортах.

Калмыкия

Путешествие в Калмыкию — это не просто поездка, а настоящее приключение. В первой половине мая здесь расцветают тюльпановые поля, создавая невероятно красивое зрелище. Это время года идеально подходит для посещения региона, так как погода становится мягкой и комфортной.

Элиста, столица Калмыкии, — это город с богатой буддийской культурой. Для тех, кто интересуется буддизмом, это место станет настоящей находкой. До Бурятии далеко, а до Калмыкии можно добраться всего за два часа на самолёте. В Элисте находится самый большой хурул и самое большое изображение Будды в Европе, что делает её уникальным местом для паломников и туристов.

Мурманск

Ещё одно необычное место для отдыха в мае — Мурманск. В это время здесь начинается полярный день, когда Солнце не заходит за горизонт. Это явление привлекает многих туристов, желающих увидеть северное сияние и насладиться уникальной природной красотой.

Мурманск также является единственным местом в России, где можно без прохождения границы выехать на берег Северного Ледовитого океана. Это возможность почувствовать себя настоящим первооткрывателем и прикоснуться к суровой, но величественной природе Севера.

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону — это город, который предлагает множество интересных возможностей для отдыха. Здесь можно познакомиться с казачьей культурой, попробовать джигитовку на лошадях и рубку лозы. Город окружён виноградниками и лавандовыми полями, что делает его особенно привлекательным в мае.

Кроме того, в Ростове-на-Дону можно насладиться местной кухней, включая разнообразные сорта донской рыбы и вина. Это место идеально подходит для тех, кто хочет совместить культурный отдых с гастрономическими удовольствиями.

Центральная Россия: неожиданные открытия

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на города центральной части России. Даже если вы уже бывали в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде или Сочи, поездка в один из городов центральной России может стать для вас настоящим открытием. Каждый из этих городов имеет свою уникальную атмосферу, историю и культуру, которые стоит изучить.

Май — это отличное время для путешествий по России. Независимо от того, предпочитаете ли вы природу, культуру или гастрономические удовольствия, у вас всегда найдётся место, которое оставит незабываемые впечатления.