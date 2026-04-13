Почти 80 нижегородских библиотек присоединятся к "Библионочи"

Детские и спортивные площадки отремонтируют в Автозаводском районе

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Около 80 городских библиотек Нижнего Новгорода присоединятся к ежегодной Всероссийской акции "Библионочь" (0+), которая пройдет 18 апреля. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях. В этом году акция проходит под девизом "Единство народов – сила России!".

По словам мэра, выбранная тема особенно близка многонациональному Нижнему Новгороду, где проживают представители более чем 115 национальностей.

“Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы по народным ремеслам и созданию талисманов, украшений и элементов национального костюма, творческие встречи с писателями, выступления ансамблей народной песни и танца и даже рок-концерт”, - рассказал в социальных сетях Юрий Шалабаев.

Кроме того, запланированы кукольные и театральные спектакли, лекции, экскурсии, фотосессии в национальных костюмах, показы мод и видеосалоны с фильмами о культуре народов России.

В городском департаменте культуры уточнили, что большинство библиотек начнут работу 18 апреля с 16:00.

Подробности о мероприятиях можно найти на сайте мэрии, а также в социальных сетях библиотек и на сайте библионочь.рф. Посетителям рекомендуют учитывать возрастные ограничения при выборе мероприятий.

Ранее сообщалось, что школа искусств "Изограф" примет 1,2 тысячи детей после капремонта.

