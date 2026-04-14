Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

ВТБ узнал, зачем россияне сегодня берут кредиты

14 апреля 2026 14:05 Экономика
ВТБ узнал, зачем россияне сегодня берут кредиты

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ проанализировал цели клиентов, оформивших кредиты наличными. Самой популярной из них стал ремонт – на него оформляется каждый третий кредит. В числе лидеров – рефинансирование ранее взятых кредитов (20%), покупка автомобиля и оплата медицинских услуг (по 9%). Замыкают пятерку траты на отпуск (5%).

Мужчины чаще берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины, напротив, более ориентированы на здоровье и отдых – они в 1,5 раза чаще мужчин оформляют займы на медицинские услуги и отпуск. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в два раза чаще, чем холостые.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще снижают свою финансовую нагрузку благодаря программа рефинансирования – доля таких займов здесь достигает 24%, что на 4 п.п. выше среднего по России. В регионах доля кредитов на покупку автомобиля составляет 12%, что выше среднероссийских показателей на 3 п.п.

«В текущем году мы наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок. При этом заемщики демонстрируют более осознанный подход: потребительское кредитование становится инструментом долгосрочных вложений – в жилье, транспорт, здоровье. Дополнительным драйвером выступает рефинансирование, позволяющее клиентам оптимизировать долговую нагрузку и перераспределять высвобождающиеся средства на новые цели», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Кредиты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных