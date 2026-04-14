Экономика

Нижегородские предприниматели смогут повысить управленческие навыки на встрече в Сергаче

Фото: Наталия Кузьмичева, региональный центр "Мой бизнес"

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-завтраке «Практические аспекты управления бизнесом» в Сергаче. Мероприятие организовано в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Для развития предпринимательского сообщества региона важен комплексный подход к поддержке бизнеса. Поэтому наряду с Днями поставщика и отраслевыми выставками, где представители малого и среднего предпринимательства выстраивают взаимодействие с крупными компаниями, в регионе на регулярной основе проводятся образовательные мероприятия. Встреча в Сергаче позволит предпринимателям системно проработать кадровые, маркетинговые и правовые аспекты ведения бизнеса», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В рамках бизнес-завтрака запланированы лекция и практический мастер-класс. Участники получат материалы для самостоятельного изучения и рекомендации по дальнейшему углублению знаний.

Кроме того, представители инфраструктуры расскажут об актуальных мерах поддержки бизнеса. В финале мероприятия участники смогут получить индивидуальные консультации, задать вопросы спикерам и обменяться контактами с коллегами.

Мероприятие состоится 23 апреля в 9.00 в Сергаче по адресу: ул. М. Горького, д. 31, администрация Сергачского муниципального округа. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://мойбизнес52.рф/events/biznes-zavtrak-prakticheskie-aspekty-upravleniya-biznesom/.

В этом году подобные мероприятия уже прошли в Балахне, Красных Баках и Дзержинске. Участниками стали более 80 представителей малого и среднего предпринимательства. До конца года специалисты регионального центра «Мой бизнес» организуют как минимум еще два мероприятия - в Сарове и в Выксе.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

