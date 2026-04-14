Более тысячи нижегородских школьников приняли участие в проекте регионального минпрома "Взлет. Промышленный старт" Экономика

Фото: Антон Роженцов

Более 1 000 нижегородских школьников приняли участие в образовательно- профориентационном проекте «Взлет. Промышленный старт», который реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках проекта в течение полугода прошли девять муниципальных форумов «Взлет. Промышленный старт»: в Чкаловске, Навашине, Арзамасе, Павлове, Городце, Дзержинске, Выксе, Балахне и Семёнове. Итоговый форум состоялся в Нижнем Новгороде в технопарке «Анкудиновка».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, проект помогает сформировать у молодёжи современное представление о промышленности и увидеть её как перспективное направление для профессиональной самореализации.

«За шесть месяцев проекта более 800 школьников и студентов посетили свыше 70 производственных площадок региона, где познакомились с предприятиями самых разных отраслей: от автомобилестроения и судостроения до пищевой, сельскохозяйственной, электротехнической и медицинской промышленности. По итогам ребята представили свое видение особенностей работы на предприятиях, технологических процессов и карьерных возможностей для молодёжи. Для 200 ребят, которым больше интересна предпринимательская работа, эксперты филиалов центра «Мой бизнес» провели лекции и консультации по вопросам запуска своего дела, использования мер господдержки», – рассказал министр.

По итогам всех муниципальных форумов были отобраны наиболее проработанные и интересные презентации, которые учащиеся представили на финальном форуме в Нижнем Новгороде.

Презентации оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, министерства кадровой политики правительства Нижегородской области, министерства образования Нижегородской области, регионального центра «Мой бизнес», Нижегородский центр занятости населения, регионального отделения Общероссийское общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Эксперты оценивали участников по следующим критериям: содержание и глубина раскрытия темы, структура и логика изложения, ораторское мастерство, работа в команде, качество визуального оформления, оригинальность и профориентационная составляющая.

Первое место заняла команда «Созвездие» (МОЦ «Созвездие») из г.о.г. Арзамас. Она представляла свой опыт изучения особенностей работы высокотехнологичного предприятия приборостроения АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Второе место разделили две команды. «9+1» (гимназия г. Навашино) представляла производство матрасов ОАО «Камея». А команда «Новое поколение» (Балахнинский филиал ННГУ) — компанию, специализирующуюся на строительстве жилых и нежилых зданий, – ООО «НПО «Агростройсервис».

Третье место также разделили две команды. Команда «Котята» (средняя школа №6 г. Павлово») представляла производство трубопроводов ООО «Кот». А «Профессионалы» (Лицей №21 Городецкого округа) – производство жгутов проводов ООО «Язаки Волга».

«Нам важно создать прочный мост между школьным классом и реальным производством для тех, кто уже завтра будет определять технологический суверенитет и кадровый потенциал Нижегородской области. Мы как представители региональной власти видим в этом проекте большие перспективы. Для нас это системный инструмент кадровой политики. С этой задачей нам помогает справляться и Молодежный центр карьеры Нижегородской области, где можно получить индивидуальную карьерную консультацию, оценить сильные стороны, получить профессиональную диагностику, чтобы точно понять, какие компетенции необходимо совершенствовать под запрос экономики», – отметил и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.

На площадке форума также работала интерактивная площадка «Собери портфель компетенций». Участники могли пообщаться с представителями различных организаций предприятий*, а также получить консультации экспертов регионального центра «Мой бизнес», нижегородского кадрового центра «Работа России», Молодежного центра карьеры Нижегородской области Круглогодичного молодежного образовательного центра «КУПНО.СТАРТ» АНО ДПО «КУПНО».

«Поздравляю команду «Созвездие» с заслуженной победой в региональном проекте «Взлёт. Промышленный старт». Высокий уровень подготовки, креативный подход и глубокая проработка кейса «Привлечение молодёжи на промышленные предприятия» убедительно продемонстрировали потенциал молодого поколения и укрепили имидж АПЗ как перспективного работодателя, который воспитывает и поддерживает талантливую молодежь», – отметил директор по персоналу и общим вопросам - заместитель генерального директора АО «АПЗ» Константин Аргентов.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».