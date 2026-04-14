"День химии" провели для нижегородских студентов и школьников Наука

Фото: Андрей Большаков, Корпорация развития Нижегородской области

Около 400 студентов нижегородских вузов, ссузов и школьников старших классов приняли участие в мероприятии «День химии: образование, карьера, производство», организованном Корпорацией развития Нижегородской области совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует национальный проект «Кадры». Его цель – создать условия для развития человеческого потенциала и сформировать конкурентоспособный кадровый резерв. Также в рамках нацпроекта запущен федеральный проект «Человек труда», цель которого – повышение престижа рабочих профессий. При этом подготовка квалифицированных специалистов в области химии в профильных вузах и техникумах соответствует целям национального проекта «Новые материалы и химия».

В панельной дискуссии «Новые материалы и химия: кадры, технологии, индустрия будущего» приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов, вице-президент Российского Союза Химиков Дмитрий Огородцев, ведущий инженер-исследователь компании «РусСилика», выпускница ННГУ им. Н.И. Лобачевского Софья Бурова.

Участники обсудили роль химической отрасли в технологическом развитии страны, кадровые потребности современных предприятий, вопросы формирования образовательных программ, связь науки и производства, а также роль особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в химпроме региона.

«Химическая промышленность – одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики, где наука и производство всегда были тесно связаны друг с другом. У начинающих специалистов сейчас есть возможность начать свой карьерный путь в столь престижной сфере буквально со студенческой скамьи, так как предприятия и образовательные учреждения региона создают комфортные условия для совмещения учебы и работы», – отметила Екатерина Солнцева.

В течение дня учащиеся могли ознакомиться с вакансиями и стажировками в нижегородских химических компаниях, свои стенды представили 13 предприятий. Также работал отдельный блок ОЭЗ «Кулибин», на котором можно было ознакомиться с предприятиями резидентов, решить реальные производственные кейсы и принять участие в квизе, посвященному площадке.

«Более половины резидентов нашей особой экономической зоны ведут свою деятельность в области химии и нефтехимии, поэтому мы тесно сотрудничаем с профильными образовательными учреждениями региона. Не сомневаюсь, что сегодняшнее мероприятие было полезно как студентам, которые смогли вживую познакомиться и пообщаться с потенциальными работодателями, так и работодателям, представившим свои предприятия перспективным молодым специалистам», – сказал Игорь Ищенко, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области – управляющей компании ОЭЗ «Кулибин».

Помимо этого, на площадке мероприятия состоялся круглый стол на тему «Кадры для химии: как привлечь и удержать молодежь в химической отрасли». Представители нижегородских химических компаний и образовательных учреждений совместно со студентами обсудили меры поддержки начинающих специалистов в регионе и пути их развития, а также практики по привлечению молодых сотрудников на промышленные предприятия.

«Химия – это история, которой мы по праву гордимся. Именно у нас в Нижнем Новгороде зародилась знаменитая школа высокочистой химии. Её основатель – академик Григорий Григорьевич Девятых - многие годы заведовал кафедрой неорганической химии в нашем вузе. Он и многие другие выдающиеся нижегородские учёные-химики показали, как фундаментальная наука может и должна отвечать на вызовы времени. Мощный задел наших предшественников позволил нам сделать химию одной из важнейших опор развития университета. В рамках программы «Приоритет-2030» мы реализуем стратегический проект «Новые материалы для высокотехнологичных производств». Его цель – обеспечить страну теми веществами, от которых зависит промышленность, медицина, электроника, безопасность. Мы работаем по целому ряду востребованных направлений. Партнёрами университета выступают крупнейшие химические компании. Уже сегодня наши разработки обеспечивают около пяти процентов потребностей России в критически важных материалах для микроэлектроники», – подчеркнул Олег Трофимов.

«Химическая промышленность – стратегически важная отрасль не только для Дзержинска, но и для всей Нижегородской области. Уже сегодня особая экономическая зона «Кулибин» является точкой притяжения для высокотехнологичных производств и талантливых молодых специалистов. Важно, что старшеклассники и студенты могут не только знакомиться с вакансиями, но и вживую пообщаться с работодателями, узнать о работе изнутри. Задача региональной власти – создать условия, чтобы выпускники нижегородских вузов оставались в регионе, а предприятия получали квалифицированных химиков, технологов, инженеров. Мы это делаем через поддержку целевого обучения, стажировки, выстраивание диалога власти, бизнеса и образования. Уверен, День химии поможет многим ребятам определиться с будущей профессией», – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Евгений Люлин.

В свою очередь, Дмитрий Огородцев отметил роль химической отрасли в технологическом развитии страны и региона.

«Нам нужны люди, которые умеют думать и делать, которые не боятся трудностей на пути к результату. Нужна команда, которая понимает, что технологический суверенитет – это основа сильного и процветающего государства. Химия – это не просто профессия. Это образ мышления человека, меняющего мир к лучшему», – резюмировал он.