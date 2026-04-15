  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

КРНО и Дзержинский химический техникум подписали соглашение о сотрудничестве

15 апреля 2026 16:05 Экономика
КРНО и Дзержинский химический техникум подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Андрей Большаков

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и директор Дзержинского химического техникума имени Красной Армии Егор Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Основная цель взаимодействия - удовлетворение кадровых потребностей резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин».

В рамках сотрудничества стороны планируют вести подготовку и переподготовку специалистов, содействовать организации практик и стажировок на предприятиях резидентов ОЭЗ.

«Дзержинский химический техникум обладает значительным набором компетенций для обучения специалистов, в которых нуждаются резиденты нашей ОЭЗ. С учреждением у нас уже налажено тесное взаимодействие в области профориентации учащихся, а подписанное соглашение позволит расширить направления нашего сотрудничества», – сказал Игорь Ищенко.

Также сотрудничество подразумевают корректировку действующих и формирование новых образовательных программ в соответствии с потребностями современных производств.

«Сотрудничество с Корпорацией развития Нижегородской области – это шаг вперед, к реальному сектору экономики. Совместно мы усиливаем ориентацию учебных программ на реальные предприятия, внедряем проекты трудоустройства выпускников и развиваем кадровый потенциал области. Ключевые приоритеты – обмен инновациями и создание для молодежи ясных ориентиров в отрасли. Вместе мы формируем будущее химической промышленности Дзержинска и Нижегородской области», – отметил Егор Никитин.

Напомним, Корпорация развития Нижегородской области – управляющая компания ОЭЗ – реализует комплексную программу кадрового обеспечения резидентов площадки. Она включает в себя анализ потребностей компаний, систему взаимодействия с образовательными учреждениями: формирование новых и корректировку действующих образовательных программ, организацию практик и стажировок студентов на базе компаний-резидентов, целевых программ обучения, реализацию карьерных и профориентационных проектов.

В рамках реализации программы в 2026 году запланирован запуск минимум трех образовательных и практических программ, соответствующих кадровым потребностям резидентов. Конкретные направления находятся в проработке.

Ранее Корпорация развития Нижегородской области заключила соглашения о сотрудничестве с ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, ННГАСУ, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Нижегородским индустриальным колледжем и Кстовским нефтяным техникумом.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует национальный проект «Кадры». Его цель – создать условия для развития человеческого потенциала и сформировать конкурентоспособный кадровый резерв. Также в рамках нацпроекта запущен федеральный проект «Человек труда», цель которого – повышение престижа рабочих профессий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Корпорация развития Соглашение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных