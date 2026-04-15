КРНО и Дзержинский химический техникум подписали соглашение о сотрудничестве Экономика

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и директор Дзержинского химического техникума имени Красной Армии Егор Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Основная цель взаимодействия - удовлетворение кадровых потребностей резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин».

В рамках сотрудничества стороны планируют вести подготовку и переподготовку специалистов, содействовать организации практик и стажировок на предприятиях резидентов ОЭЗ.

«Дзержинский химический техникум обладает значительным набором компетенций для обучения специалистов, в которых нуждаются резиденты нашей ОЭЗ. С учреждением у нас уже налажено тесное взаимодействие в области профориентации учащихся, а подписанное соглашение позволит расширить направления нашего сотрудничества», – сказал Игорь Ищенко.

Также сотрудничество подразумевают корректировку действующих и формирование новых образовательных программ в соответствии с потребностями современных производств.

«Сотрудничество с Корпорацией развития Нижегородской области – это шаг вперед, к реальному сектору экономики. Совместно мы усиливаем ориентацию учебных программ на реальные предприятия, внедряем проекты трудоустройства выпускников и развиваем кадровый потенциал области. Ключевые приоритеты – обмен инновациями и создание для молодежи ясных ориентиров в отрасли. Вместе мы формируем будущее химической промышленности Дзержинска и Нижегородской области», – отметил Егор Никитин.

Напомним, Корпорация развития Нижегородской области – управляющая компания ОЭЗ – реализует комплексную программу кадрового обеспечения резидентов площадки. Она включает в себя анализ потребностей компаний, систему взаимодействия с образовательными учреждениями: формирование новых и корректировку действующих образовательных программ, организацию практик и стажировок студентов на базе компаний-резидентов, целевых программ обучения, реализацию карьерных и профориентационных проектов.

В рамках реализации программы в 2026 году запланирован запуск минимум трех образовательных и практических программ, соответствующих кадровым потребностям резидентов. Конкретные направления находятся в проработке.

Ранее Корпорация развития Нижегородской области заключила соглашения о сотрудничестве с ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, ННГАСУ, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Нижегородским индустриальным колледжем и Кстовским нефтяным техникумом.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует национальный проект «Кадры». Его цель – создать условия для развития человеческого потенциала и сформировать конкурентоспособный кадровый резерв. Также в рамках нацпроекта запущен федеральный проект «Человек труда», цель которого – повышение престижа рабочих профессий.