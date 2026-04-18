Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2026 15:27
Разовые проездные на общественный транспорт могут появиться в Нижнем Новгороде
18 апреля 2026 15:05
Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в парке "Юбилейный"
18 апреля 2026 14:32
В Нижнем Новгороде прошёл автопробег в преддверии "Диктанта Победы"
18 апреля 2026 13:33
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
18 апреля 2026 12:45
Нижегородцев предупредили о ливнях 18 апреля
18 апреля 2026 12:30
Замгубернатора Нижегородской области Чечерин проведет прием граждан 14 мая
18 апреля 2026 12:02
Зарплата нижегородских сварщиков в 2026 году выросла до 186 тысяч рублей
18 апреля 2026 11:27
Десять рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта Нижнего Новгорода 18 апреля
18 апреля 2026 08:48
Нижегородский аэропорт ввёл ограничения из-за угрозы атаки БПЛА
18 апреля 2026 08:02
Брусчатку на Покровке в Нижнем Новгороде отремонтируют по гарантии
Общество

В Нижнем Новгороде прошёл автопробег в преддверии "Диктанта Победы"

18 апреля 2026 14:32 Общество
В Нижнем Новгороде прошёл автопробег в преддверии Диктанта Победы

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся автопробег, приуроченный к международной историко-просветительской акции «Диктант Победы». Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с единым военно-патриотическим центром «Авангард».

«Историческая правда не нуждается в защите — она сильнее любых фальсификаций. Но она очень нуждается в тех, кто её бережёт и передаёт дальше. Сегодня мы показали, что память о войне, о Победе, о тех, кто отдал жизнь за Родину, живёт в каждом из нас. Это наш ответ тем, кто хочет забыть, переписать историю, поставить под сомнение подвиг советского солдата. Не получится. Мы помним. И будем помнить всегда», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В автопробеге приняли участие более 50 машин. В состав колонны вошли автомобилисты из общественных и молодёжных организаций. Маршрут пролег от площади Ленина до Парка Победы.

«Как измерить патриотизм? Мне кажется, что он измеряется откликом людей на такие акции. И я очень горд, что сегодня десятки нижегородцев присоединились к автопробегу в рамках партийного проекта “Историческая память”, прошедшему в преддверии “Диктанта Победы”, чтобы показать наше единство всей стране. Это показывает, что та работа по патриотическому воспитанию, которую мы проводим в регионе, даёт свои плоды — и не только среди молодежи, ведь к таким акциям приобщаются взрослые, что особенно ценно», — подчеркнул депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Автоколонна двигалась под флагами Российской Федерации и партии «Единая Россия». В пробеге приняли участие 5 ретро автомобилей марок «Победа», Волга и ГАЗ. Возглавил акцию легендарный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» — символ послевоенного восстановления страны.

«Эта машина — наша семейная реликвия. Она 1956 года выпуска, ровесница мне. Ее приобрел еще мой отец и вот уже 70 лет автомобиль остаётся в нашей семье. Я восстановил его, ухаживаю за ним и постоянно выезжаю на мероприятия, особенно на те, что связаны с празднованием Победы. Эта машина символизирует победу нашего автомобилестроения после Великой Отечественной войны. Создатель автомобиля прекрасно понимал, какая машина нужна стране в то время, и она завоевала огромную популярность. Участие в сегодняшнем автопробеге для меня — это дань памяти и возможность показать, что история живёт не только в книгах», — рассказал участник автопробега, владелец автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» Михаил Сухонин.

Автопробег завершился церемонией возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Парке Победы. Участники почтили память павших воинов и выразили готовность и дальше поддерживать патриотические акции, направленные на сохранение исторической правды.

Также в Парке Победы была развернута выставка, посвященная нестандартным площадкам, на которых в прошлые годы проходил «Диктант Победы». Акция давно переросла рамки простого тестирования знаний по истории. Сегодня это масштабный патриотический праздник, который объединяет людей по всему миру. Диктант пишут не только в России, но и в Беларуси, и в других странах.

«Я решила поучаствовать в автопробеге, чтобы поддержать акцию “Диктант Победы”. В диктанте сама с удовольствием приму участие, проверю свои знания», — рассказала участница автопробега Юлия Мельникова.

В Нижегородской области в этом году зарегистрировано более 700 площадок. Акция включает в себя целую серию событий — автопробеги, концерты, встречи. Это не просто проверка знаний, а возможность почувствовать свою причастность к Великой Победе.

Напомним, «Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года по инициативе Организационного комитета партии «Единая Россия» «Наша Победа». Цель акции — проверка знаний по истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи. Площадки для написания диктанта открываются в школах, колледжах, вузах, музеях, на промышленных предприятиях и в воинских частях. Принять участие в «Диктанте Победы» может каждый, выбрав на сайте диктантпобеды.рф ближайшую площадку или написав онлайн. По итогам акции ежегодно выбирают 20 победителей по всей стране и пятёрку лучших в каждом регионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автопробег Единая Россия Победа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных