В Нижнем Новгороде прошёл автопробег в преддверии "Диктанта Победы" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся автопробег, приуроченный к международной историко-просветительской акции «Диктант Победы». Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с единым военно-патриотическим центром «Авангард».

«Историческая правда не нуждается в защите — она сильнее любых фальсификаций. Но она очень нуждается в тех, кто её бережёт и передаёт дальше. Сегодня мы показали, что память о войне, о Победе, о тех, кто отдал жизнь за Родину, живёт в каждом из нас. Это наш ответ тем, кто хочет забыть, переписать историю, поставить под сомнение подвиг советского солдата. Не получится. Мы помним. И будем помнить всегда», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В автопробеге приняли участие более 50 машин. В состав колонны вошли автомобилисты из общественных и молодёжных организаций. Маршрут пролег от площади Ленина до Парка Победы.

«Как измерить патриотизм? Мне кажется, что он измеряется откликом людей на такие акции. И я очень горд, что сегодня десятки нижегородцев присоединились к автопробегу в рамках партийного проекта “Историческая память”, прошедшему в преддверии “Диктанта Победы”, чтобы показать наше единство всей стране. Это показывает, что та работа по патриотическому воспитанию, которую мы проводим в регионе, даёт свои плоды — и не только среди молодежи, ведь к таким акциям приобщаются взрослые, что особенно ценно», — подчеркнул депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Автоколонна двигалась под флагами Российской Федерации и партии «Единая Россия». В пробеге приняли участие 5 ретро автомобилей марок «Победа», Волга и ГАЗ. Возглавил акцию легендарный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» — символ послевоенного восстановления страны.

«Эта машина — наша семейная реликвия. Она 1956 года выпуска, ровесница мне. Ее приобрел еще мой отец и вот уже 70 лет автомобиль остаётся в нашей семье. Я восстановил его, ухаживаю за ним и постоянно выезжаю на мероприятия, особенно на те, что связаны с празднованием Победы. Эта машина символизирует победу нашего автомобилестроения после Великой Отечественной войны. Создатель автомобиля прекрасно понимал, какая машина нужна стране в то время, и она завоевала огромную популярность. Участие в сегодняшнем автопробеге для меня — это дань памяти и возможность показать, что история живёт не только в книгах», — рассказал участник автопробега, владелец автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» Михаил Сухонин.

Автопробег завершился церемонией возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Парке Победы. Участники почтили память павших воинов и выразили готовность и дальше поддерживать патриотические акции, направленные на сохранение исторической правды.

Также в Парке Победы была развернута выставка, посвященная нестандартным площадкам, на которых в прошлые годы проходил «Диктант Победы». Акция давно переросла рамки простого тестирования знаний по истории. Сегодня это масштабный патриотический праздник, который объединяет людей по всему миру. Диктант пишут не только в России, но и в Беларуси, и в других странах.

«Я решила поучаствовать в автопробеге, чтобы поддержать акцию “Диктант Победы”. В диктанте сама с удовольствием приму участие, проверю свои знания», — рассказала участница автопробега Юлия Мельникова.

В Нижегородской области в этом году зарегистрировано более 700 площадок. Акция включает в себя целую серию событий — автопробеги, концерты, встречи. Это не просто проверка знаний, а возможность почувствовать свою причастность к Великой Победе.

Напомним, «Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года по инициативе Организационного комитета партии «Единая Россия» «Наша Победа». Цель акции — проверка знаний по истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи. Площадки для написания диктанта открываются в школах, колледжах, вузах, музеях, на промышленных предприятиях и в воинских частях. Принять участие в «Диктанте Победы» может каждый, выбрав на сайте диктантпобеды.рф ближайшую площадку или написав онлайн. По итогам акции ежегодно выбирают 20 победителей по всей стране и пятёрку лучших в каждом регионе.