Нижегородские депутаты собрали 60 мешков мусора на Гребном канале

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода и члены Молодежной палаты присоединились к общегородскому субботнику, который проходит в рамках месячника по благоустройству с 5 апреля по 15 мая.

18 апреля на уборку территории набережной Гребного канала вышли депутаты Павел Пашинин, Алексей Родин, Дмитрий Игошин и Жанна Скворцова. Вместе с сотрудниками аппарата Гордумы и представителями Молодежной палаты они собрали около 60 мешков мусора.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что Гребной канал является "визитной карточкой" города и важной точкой притяжения.

"Такие субботники не только делают город чище, но и показывают пример бережного отношения к тому, что уже сделано, а самое главное – объединяют нижегородцев ради общего дела – поддержания в порядке нашего любимого города", – отметил Евгений Чинцов.

Кроме того, депутаты организовали субботники в своих избирательных округах во всех районах города. В работах участвовали сотрудники ДУКов и жители: были очищены тротуары и газоны, убран мусор и сухостой во дворах и на детских площадках.

Пляжная зона на Гребном канале ранее была благоустроена в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по программе "Формирование комфортной городской среды". Решение о ее обновлении несколько лет назад приняли сами нижегородцы в ходе рейтингового голосования. С тех пор депутаты и сотрудники аппарата Думы ежегодно проводят здесь субботники.