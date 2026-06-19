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Общество

«Валдаи» начнут курсировать между Нижним Новгородом и Бором с 20 июня

19 июня 2026 12:36 Общество
«Валдаи» начнут курсировать между Нижним Новгородом и Бором с 20 июня

Фото: Александр Воложанин

Компания «Водолет» открыла продажу билетов на рейсы скоростных судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» между Нижним Новгородом и Бором.

Регулярное речное сообщение по этому маршруту возобновится с 20 июня.

В будние дни суда будут отправляться из Нижнего Новгорода в 7:00, 8:00, 9:00, 12:20, 13:10, 14:00, 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30. С Бора рейсы запланированы на 7:25, 8:25, 9:25, 12:45, 13:35, 14:25, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55.

По выходным дням «Валдаи» будут курсировать в вечернее время. Из Нижнего Новгорода суда отправятся в 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30, а с Бора — в 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55.

Ранее выяснилось, что запуск речных маршрутов в Дзержинск отложили.

Кстати, 25 июня на Бору откроется ландшафтный парк «Россия в миниатюре». Добраться до него можно будет на канатке и «Валдае».

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Теги:
Бор Валдаи Речные перевозки
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