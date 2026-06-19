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Экономика

Банк России в девятый раз снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

19 июня 2026 13:44 Экономика
Банк России в девятый раз снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Банк России 19 июня 2026 года уменьшил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Соответствующее решение принял Совет директоров регулятора.

В ЦБ отметили, что после кратковременного снижения в начале года экономика продолжает расти умеренными темпами. Устойчивый рост цен немного замедлился, однако по-прежнему оценивается в диапазоне 4−5% в пересчете на год.

В Банке России заявили, что на ближайших заседаниях будут оценивать необходимость дальнейшего снижения ставки. Решения будут приниматься с учетом устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий.

По прогнозу ЦБ, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году. Во втором полугодии 2026 года устойчивая инфляция сформируется вблизи 4%. В 2027 году и далее показатель будет находиться на целевом уровне.

Нынешнее решение стало девятым подряд снижением ключевой ставки. С июня 2025 года ключевая ставка снизилась суммарно с 21%. Тогда, впервые почти за три года, ставка была понижена с рекордных 21% до 20% годовых.

Ранее сообщалось, что 334,4 млн рублей сэкономила Нижегородская область на майских торгах.

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Теги:
Банк России Банки ключевая ставка
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