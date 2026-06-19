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Спорт

Почти две трети жителей Нижегородской области занимаются спортом

19 июня 2026 17:32 Спорт
Почти две трети жителей Нижегородской области занимаются спортом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил в Министерстве спорта России результаты развития спортивной инфраструктуры региона. Об итогах встречи сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, сегодня спортом занимаются почти две трети жителей Нижегородской области. Также на территории региона работают 42 физкультурно-оздоровительных комплекса, расположенных в том числе в небольших и удаленных муниципалитетах. Они оснащены бассейнами, ледовыми аренами, футбольными полями и универсальными спортивными залами.

Министр отметил, что в последние годы в регионе реализован ряд крупных спортивных проектов. Среди них — региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске, легкоатлетический манеж на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде, крытый футбольный манеж на Бору и первый специализированный центр подготовки боксеров в Городце.

Отдельное внимание на встрече уделили строительству новой ледовой арены в Нижнем Новгороде, которая станет домашней площадкой хоккейного клуба «Торпедо». По данным Глеба Никитина, готовность объекта составляет 99%. В настоящее время на арене ведутся пусконаладочные работы, после чего ее предстоит проверить комиссии Континентальной хоккейной лиги.

Открытие спортивного комплекса запланировано на текущий год. Арена рассчитана на 12 тысяч зрителей и включает три ледовые площадки.

Кроме того, в регионе продолжается модернизация существующих спортивных объектов. В частности, реконструкцию проходит стадион «Динамо» — один из старейших спортивных объектов Нижнего Новгорода.

На встрече губернатор также представил каталог инвестиционных площадок для строительства спортивных объектов. Согласно предложенному механизму, инвесторы смогут получить земельные участки в аренду по ставке один рубль в год сроком на десять лет при реализации профильных проектов.

Как отметил Михаил Дегтярев, в Нижегородской области ежегодно проводится более 1,3 тысячи физкультурно-спортивных мероприятий. Среди них — «Лыжня России», «Кросс нации», Всероссийские спортивные игры Александра Невского и другие массовые соревнования.

Также министр сообщил, что уже через месяц стадион «Нижний Новгород» примет матч (6+) за Суперкубок России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Подготовку к проведению встречи стороны также обсудили в ходе рабочей встречи.

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Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Спорт
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