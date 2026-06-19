Старшеклассники со всей страны смогут пройти обучение в аграрной летней школе в Княгининском округе Общество

50 учеников 8−11 классов из разных регионов страны смогут пройти обучение во всероссийской летней школе «Погружение в агротех». Образовательная смена будет проходить с 14 по 24 июля на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета в Княгининском округе.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов отметил, что программа реализуется в Нижегородской области уже третий год подряд.

«Ранняя профориентация в сфере АПК должна выходить за рамки традиционных уроков. Лагерь „Погружение в агротех“ — уникальная площадка, где школьники получают реальный опыт: посещают сельхозпредприятия, общаются с профессионалами‑аграриями, осваивают современные агротехнологии и разрабатывают собственные проекты. Такой подход помогает ребятам сделать осознанный выбор профессии и обеспечивает агропромышленный комплекс мотивированными, подготовленными кадрами нового поколения», — сказал Николай Денисов.

Во время бесплатной десятидневной образовательной программы старшеклассники познакомятся с современными образцами техники, основами настройки оборудования, возможностями применения сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем и лучшими практиками использования робототехники в АПК. Программа летней школы также включает экскурсии на передовые предприятия региона и агротуристические маршруты по достопримечательностям Нижегородской области.

«Сельское хозяйство — одна из ключевых и стратегически важных отраслей экономики, которая постоянно нуждается в притоке новых квалифицированных кадров. В условиях современных вызовов и технологического развития именно человеческий капитал становится главным драйвером роста агропромышленного комплекса. В этом контексте всероссийские агрошколы играют важную роль. Они дают огромный импульс для развития молодёжи, формируя у школьников реальный, а не книжный взгляд на современное сельское хозяйство. Это уже не просто поля и фермы, а высокотехнологичные производства, требующие знаний в области генетики, беспилотных технологий, агрономии и ИТ», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Школьники смогут «примерить» на себя профессию агронома, инженера или ветеринара, найти единомышленников и убедиться, что работа в АПК — это престижно, перспективно и крайне востребовано.

По окончании смены все участники лагеря «Погружение в агротех» получат сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы. Эти документы можно будет использовать как подтверждение индивидуальных достижений при поступлении в вузы.

Участие в программе является бесплатным. Подать заявку можно до 28 июня включительно по ссылке: forms.yandex.ru/u/6a27d309f47e738cb0d5945a/. Организационный комитет оставляет за собой право отбирать претендентов на участие в программе на основе следующих критериев: обучение в агроклассе или агротехнологическом классе, средний балл успеваемости обучающегося, портфолио ученика.

Размещаться участники программы будут в общежитии Княгининского университета. Проживание, питание и трансфер от Нижнего Новгорода и Сергача до места проведения мероприятия обеспечиваются за счёт принимающей стороны. Проезд до Нижнего Новгорода и Сергача и обратно, а также до места постоянного проживания участника, осуществляется за счёт направляющей стороны.

Организаторами общеразвивающей образовательной программы «Всероссийская летняя школа «Погружение в агротех» являются нижегородские министерство науки и высшего образования, министерство образования, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, а также АО «Российский сельскохозяйственный банк», общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» и Княгининский университет.