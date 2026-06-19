Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС

Фото:
Правительство задействует все доступные механизмы, чтобы сдерживать рост цен и обеспечивать рынок топливом. Об этом в интервью Объясняем. рф заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от Нижегородской области Юрий Станкевич.
По его словам, производственные мощности российских нефтеперерабатывающих заводов по выпуску бензина и дизельного топлива превышают внутренний спрос.
Парламентарий также разъяснил, почему стоимость топлива может отличаться на разных автозаправках.
Разница в ценах чаще всего связана с тем, кто именно продает топливо. Крупные вертикально интегрированные компании — такие как «Роснефть» или «Лукойл» — сами добывают нефть, перерабатывают её и поставляют на свои заправки. За счет этого они могут сглаживать скачки оптовых цен и удерживать стоимость на более стабильном уровне.
У независимых АЗС ситуация иная: они закупают топливо по рыночной цене, которая может расти. Эти расходы напрямую отражаются на ценниках для автомобилистов. Существенное влияние на цену оказывает и логистика.
«Стоимость транспортировки топлива от НПЗ до конкретной АЗС может существенно различаться в зависимости от региона и удаленности. Это особенно сильно влияет на ценообразование у независимых сетей, которые не имеют собственных НПЗ и логистических мощностей», — подчеркнул Станкевич.
Крупные компании часто зарабатывают не только на продаже бензина, но и на сопутствующих сервисах — магазинах, кафе, автомойках. Поэтому они могут позволить себе держать цены на топливо чуть ниже, привлекая клиентов.
«Независимые станции, чей основной доход — продажа топлива, могут закладывать в цену большую торговую наценку для обеспечения рентабельности», — пояснил депутат.
Ситуацию на рынке контролирует Федеральная антимонопольная служба. Совместно с Минэнерго она устанавливает минимальные объемы обязательных продаж топлива на бирже, чтобы независимые АЗС имели доступ к ресурсам и сохранялась конкуренция. Кроме того, ФАС следит за динамикой оптовых и розничных цен и проводит проверки в случае подозрений на необоснованное завышение стоимости или сговор.
Как подчеркнул Юрий Станкевич, представители отрасли предпринимают максимум усилий, чтобы обеспечить потребности экономики и владельцев транспорта в моторном топливе.
Ранее региональное минэнерго опровергло дефицит топлива на нижегородских АЗС.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+