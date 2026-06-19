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Экономика

Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС

19 июня 2026 18:20 Экономика
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС

Фото: Максим Герасимов

Правительство задействует все доступные механизмы, чтобы сдерживать рост цен и обеспечивать рынок топливом. Об этом в интервью Объясняем. рф заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от Нижегородской области Юрий Станкевич.

По его словам, производственные мощности российских нефтеперерабатывающих заводов по выпуску бензина и дизельного топлива превышают внутренний спрос.

Парламентарий также разъяснил, почему стоимость топлива может отличаться на разных автозаправках.

Разница в ценах чаще всего связана с тем, кто именно продает топливо. Крупные вертикально интегрированные компании — такие как «Роснефть» или «Лукойл» — сами добывают нефть, перерабатывают её и поставляют на свои заправки. За счет этого они могут сглаживать скачки оптовых цен и удерживать стоимость на более стабильном уровне.

У независимых АЗС ситуация иная: они закупают топливо по рыночной цене, которая может расти. Эти расходы напрямую отражаются на ценниках для автомобилистов. Существенное влияние на цену оказывает и логистика.

«Стоимость транспортировки топлива от НПЗ до конкретной АЗС может существенно различаться в зависимости от региона и удаленности. Это особенно сильно влияет на ценообразование у независимых сетей, которые не имеют собственных НПЗ и логистических мощностей», — подчеркнул Станкевич.

Крупные компании часто зарабатывают не только на продаже бензина, но и на сопутствующих сервисах — магазинах, кафе, автомойках. Поэтому они могут позволить себе держать цены на топливо чуть ниже, привлекая клиентов.

«Независимые станции, чей основной доход — продажа топлива, могут закладывать в цену большую торговую наценку для обеспечения рентабельности», — пояснил депутат.

Ситуацию на рынке контролирует Федеральная антимонопольная служба. Совместно с Минэнерго она устанавливает минимальные объемы обязательных продаж топлива на бирже, чтобы независимые АЗС имели доступ к ресурсам и сохранялась конкуренция. Кроме того, ФАС следит за динамикой оптовых и розничных цен и проводит проверки в случае подозрений на необоснованное завышение стоимости или сговор.

Как подчеркнул Юрий Станкевич, представители отрасли предпринимают максимум усилий, чтобы обеспечить потребности экономики и владельцев транспорта в моторном топливе.

Ранее региональное минэнерго опровергло дефицит топлива на нижегородских АЗС.

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Теги:
Бензин Цены Юрий Станкевич
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