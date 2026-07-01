Нижегородский опыт оптимизации подключения к электросетям представили на форуме Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Межрегиональный форум «Оптимизация процедур подключения к электросетям» (18+) проходит в Нижнем Новгороде 1−3 июля 2026 года на площадке «Академии Маяк» им. А.Д. Сахарова.

Организаторами форума выступают ВШГУ РАНХиГС с Минэкономразвития России совместно с министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Участниками стали руководители и сотрудники исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, представителей корпораций развития, ресурсоснабжающих организаций, системообразующей территориальной сетевой организации Нижегородской области — филиала ПАО «Россети Центр и Приволжья» — «Нижновэнерго» и деловых объединений.

В июне 2026 года Нижегородская область стала лидером по направлению «Инженерные сети и коммуникации» в рейтинге состояния инвестклимата АСИ. В рамках этого критерия оценивается эффективность процедур подключения объектов инвесторов к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Учитываются такие показатели, как время подключения, количество процедур, стоимость и удовлетворенность предпринимателей типовыми административными процедурами.

«Вопросы подключения инвестпроектов к инженерной инфраструктуре находятся в центре внимания большинства регионов страны. Это непростая задача, и мы шли к лидерству не один год, долгое время получая множество острых вопросов от бизнеса на эту тему. Сейчас же сроки подключения к электросетям в Нижегородской области, по оценке АСИ, почти на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня (средняя цифра по РФ — 60,41). Это большая работа всей инвесткоманды под руководством губернатора, а также сетевых компаний, включившихся в работу по модернизации всех процессов, и, в первую очередь, филиала „Нижновэнерго“. Мы рады поделиться с коллегами из других регионов своими наработками, а также перенять их опыт», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«Для достижения высоких результатов филиал активно продолжает совершенствовать процессы технологического присоединения. Наша ключевая цель — заблаговременно и максимально эффективно подготовиться к будущим проектам, до заключения договора полностью понимать технические решения, стоимостные параметры и сроки реализации проекта. Высокая эффективность данной работы — результат тесного сплава технологической экспертизы „Нижновэнерго“ и конструктивного диалога со всеми ключевыми структурами региона», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжья» — «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

Серьезных изменений в части сокращения сроков подключения к электросетям в Нижегородской области удалось добиться за счет вовлеченности в данный вопрос ведомств правительства Нижегородской области, вхождения Нижегородского филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» в межведомственную комиссию по рассмотрению инвестпроектов в части техприсоединения к сетям. Это позволяет синхронизировать планы развития сетей с потребностями региона.

Кроме того, с сетевыми организациями плотно взаимодействует Корпорация развития Нижегородской области, отвечающая за сопровождение инвесторов в регионе в формате «единого окна».

«Согласно заключенным в 2023 году соглашениям ресурсоснабжающие организации по нашему запросу предоставляют информацию о возможности подключения к сетям, об ориентировочной стоимости, сроках, а также предварительную схему технологического присоединения. При этом для получения этой информации инвестору не нужно, как раньше, оформлять права на земельный участок, что значительно ускоряет процесс реализации инвестпроектов и снижает риски неверного выбора участка», — отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Напомним, что в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), Нижегородская область третий год подряд занимает 2-е место. Рейтинг формируется по поручению президента России Владимира Путина с 2014 года. С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году субъект также вошел в тройку лидеров по направлению «Недвижимость», которое оценивает скорость и простоту получения участка под строительство.

«Мы понимаем, что достигнутые результаты — это не повод останавливаться. Сегодня мы совершенствуем инвестиционно-строительный процесс через единый цифровой маршрут инвестора, исключение дублирования согласований, обеспечения информационного обмена между всеми заинтересованными ведомствами. Важно, чтобы инвестор взаимодействовал не с десятками различных структур, а с единой цифровой системой сопровождения», — резюмировал заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.

В дни проведения форума гости посетят особую экономическую зону (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске, «Нижновэнерго», Корпорацию развития Нижегородской области, Корпоративный университет Нижегородской области. Это даст возможность гостям перенять лучшие практики.

Напомним, что в 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов федерального проекта «Сквозной инвестиционный поток». Он направлен на оптимизацию инвестиционного цикла, сокращение сроков реализации проектов и совершенствование процедур подключения к инженерной инфраструктуре.