АО «Транснефть — Верхняя Волга» провело благотворительную акцию по сбору книг для нижегородской библиотеки Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Волонтеры Горьковского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Верхняя Волга» провели благотворительную акцию по сбору литературы для библиотеки в Нижегородской области.

Работники управления собрали свыше 300 книг различных жанров и направлений — от детских сказок и литературы для школьников до детективов, исторических романов и современной прозы.

«При формировании собраний мы старались учесть запросы библиотекарей. Надеемся, что переданные книги найдут своих благодарных читателей и подарят им возможность узнать новое», — отметила волонтер Горьковского РНУ Марина Солнцева.

Собрания книг переданы в Центральную библиотеку Кстова. Сотрудники учреждения выразили благодарность коллективу предприятия за поддержку и участие в сохранении культурного просвещения в регионе.