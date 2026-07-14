Нижегородских добровольцев отметили на всероссийском форуме Народного фронта «Всё для Победы!» Общество

Фото: Народный фронт в Нижегородской области

Нижегородских добровольцев отметили на всероссийском форуме Народного фронта «Всё для Победы!» Сотни добровольцев из всех регионов страны собрались на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» в Национальном центре «Россия» 13 июля. Среди участников: волонтеры, ветераны СВО, военные корреспонденты, учёные — изобретатели и новаторы, военные медики, сотрудники крупных корпораций, поддерживающие гуманитарные миссии Народного фронта.

В форуме «Всё для Победы!» принял участие президент РФ Владимир Путин. Он обратился к участникам со словами благодарности.

«Все 15 лет вы всегда — не только в эти годы проведения специальной военной операции — на острие решаемых страной проблем. И вам удаётся найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание, для того чтобы оказать помощь конкретным людям, а это значит — в конечном итоге всей стране, всему Российскому государству, — сказал Владимир Путин.

Премию «Все для Победы!» в номинации «К Победе — вместе!» за масштабную помощь бойцам СВО получил директор нижегородского движения «Русский доброволец» Дмитрий Аболдуев.

За время своего существования движение «Русский доброволец» передало военным 26 автомобилей, 20 мотоциклов, 2 грузовика и автобус, 50 топливных генераторов, совершила более 60 выездов в зону спецоперации, помогла 20 подразделениям, провела более 40 лекций и 150 выставок. В организации на постоянной основе трудятся 200 волонтёров, за всё время к помощи военным было привлечено больше 2 000 человек.

«Мы от всего сердца благодарим тех неравнодушных людей, которые делом своей жизни и чести выбрали помощь нашим соотечественникам! В трудные минуты мы встали вместе, наладили огромную сеть взаимопомощи, отреклись от соперничества во имя великого общего дела — становления сильной и независимой России. Благодаря добровольному и бескорыстному труду миллионов людей по всей стране наши бойцы знают, что их ждут дома, они чувствуют поддержку и смело выполняют свой служебный долг», — подчеркнул руководитель Народного фронта в Нижегородской области Алексей Генералов.

Награду директору движения Дмитрию Аболдуеву вручил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Для нас это дело святое! Нас делает сильными единство целей. У нас нет сомнений. Мы верим друг другу, потому что слова не расходятся с делами. Большая честь и радость, что труд добровольцев удостоен такого внимания. Без всяких сомнений, мы победим!» — поделился Дмитрий Аболдуев.