Потребность нижегородцев в бесплатном переобучении по нацпроекту выросла вдвое Общество

Фото: миндемографии Нижегородской области

Более 6 тысяч жителей Нижегородской области подали заявки на бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» в первом полугодии 2026 года

«Основная цель программы — подготовить квалифицированных сотрудников, нужных экономике и востребованных сейчас на рынке труда. За первое полугодие заявки на обучение подали более 6 тысяч нижегородцев — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост интереса к программе связываем с ее эффективностью. По данным Минтруда РФ, более 80 процентов граждан после завершения обучения находят работу по новой специальности. Особенно востребованы программы, связанные с рабочими профессиями, цифровыми технологиями, туризмом, экологией», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Все больше нижегородцев рассматривает нацпроект «Кадры» как реальную возможность освоить новую профессию, повысить квалификацию или получить востребованные на рынке труда компетенции.

«Благодаря национальному проекту „Кадры“ профессиональные навыки граждан всё точнее соотносятся с запросами экономики. Сегодня работодателям нужны специалисты, готовые быстро адаптироваться к новым технологиям и производственным процессам. Рост количества заявок на обучение говорит о заинтересованности нижегородцев в профессиональном развитии и их готовности осваивать востребованные направления подготовки, что вносит весомый вклад в развитие человеческого капитала региона», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

На сегодняшний день для жителей Нижегородской области доступно более 100 программ обучения. Среди наиболее востребованных направлений — «Оператор станков с ЧПУ (токарная и фрезерная группа)», «Кибербезопасность в информационных системах», «Сварщик ручной дуговой сварки», «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», «Актуальные вопросы медицинского массажа», «Технологии информационного моделирования в проектировании и производстве», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Программист Python с нуля», «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением», «Специалист по управлению качеством». «Агент по туризму», «Эколог предприятия».

С начала 2026 года обучение уже завершили более 1 200 нижегородцев, при этом значительная часть участников, подавших заявки в первом полугодии, продолжает обучение и завершит его во втором полугодии 2026 года.

«Мы видим устойчивый рост интереса к программам бесплатного переобучения. Сегодня жители региона видят в обучении способ получить новую профессию, а также инструмент для карьерного роста, повышения дохода и профессиональной мобильности. Каждому участнику мы обеспечиваем возможность получить актуальные знания и применить их для дальнейшего трудоустройства», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры» доступно для жителей, которые соответствуют условиям участия в программе. В их числе — граждане в возрасте от 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, граждане, ищущие работу, участники специальной военной операции и члены их семей, а также другие категории жителей.

Заявки на обучение по нацпроекту «Кадры» принимаются на портале «Работа России». Узнать подробности можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что национальный проект «Кадры» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Его ключевая задача — подготовка специалистов, востребованных экономикой страны, и создание условий для профессионального развития граждан на протяжении всей жизни.