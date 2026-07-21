Строительная компания стала 327-м участником проекта «Производительность труда» в Нижегородской области Экономика

Фото: предоставлено компанией

ООО «ГК АСТ» стало 327-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства в компании будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, производстве строительных металлоконструкций, устройстве монолитных сооружений и кровельных покрытий, а также монтаже технологического оборудования.

«Федеральный проект «Производительность труда» помогает внедрить бережливые технологии и повысить эффективность работы компаний независимо от сферы, в которой они работают. Сегодня уже три строительные компании стали участниками федпроекта. Так, на предприятии ООО «ННДК Генеральный Подрядчик» выработка на пилотном потоке увеличилась на 49%, а в «ООО «Импульс» — на 60%», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В ближайшие шесть месяцев эксперты РЦК совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства.

Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».