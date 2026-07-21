Более 20 участников программы «СВОё дело» составили планы своих проектов на бизнес-играх Экономика

Фото: Светлана Юрина

24 участника проекта «СВОё дело» составили планы своих проектов на бизнес-играх в Павлове, Урене и Сергаче.

Программу реализуют минпром Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России», регионального министерства демографии и развития человеческого капитала и Центра инноваций социальной сферы в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Бизнес-игры — практический этап обучения. На них участники применяют знания, которые получают на онлайн-курсе и образовательных семинарах. Вместе со специалистами регионального центра „Мой бизнес“ ветераны и участники СВО, а также члены их семей проработали концепции своих будущих предприятий: определили целевую аудиторию, оценили сильные и слабые стороны проектов, проанализировали рынок, просчитали финансовую модель и сформировали стратегию продвижения. По итогам игры каждый участник подготовил полноценный бизнес-план и защитил его перед экспертной комиссией. Девять лучших проектов стали победителями», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Павлове лучшими признаны проекты по организации швейной мастерской, перевозной бани и изготовлению ножей, в Урене — пчеловодческой фермы, торговли с помощью вендинговых аппаратов и точек общественного питания, в Сергаче — коптильного цеха, производства сувенирной продукции и установке водоматов.

Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей на рекламу своего проекта в социальных сетях. В перечень услуг входит создание групп или каналов, если их нет, и ведение рекламных кампаний. Также у победителей есть возможность представить свои проекты на конкурсном отборе в Нижнем Новгороде.

«Практический опыт действующих предпринимателей — один из самых ценных ресурсов для тех, кто только начинает собственное дело. Поэтому в проекте „СВОё дело“ с участниками работают наставники — руководители предприятий, предприниматели и представители деловых объединений региона. Они помогают доработать бизнес-идеи, делятся опытом развития собственного дела и подсказывают наиболее эффективные решения на старте. При этом наставников подбирали с учетом специфики проектов в каждом муниципалитете. Такой подход позволяет сделать сопровождение максимально адресным и повысить шансы на успешную реализацию предпринимательских инициатив», — добавил министр.

Наставниками в Урене выступили — председатель общественной организации «Оказания помощи населению Уренского района Нижегородской области» Светлана Кочугова, индивидуальный предприниматель Наталия Митрофанова (оказание косметических услуг), индивидуальный предприниматель Елена Садова (розничная торговля), индивидуальный предприниматель Альбина Смирнова (сдача в аренду некоммерческих помещений), в Павлове — заместитель главы администрации Павловского муниципального округа Дмитрий Лисин, директор ООО «Павловострой» (торговля лесоматериалами) Наталья Печенева, генеральный директор ООО «Мастерская Чебуркова» (производство ножей) Александр Чебурков, директор ООО «Верхолаз» (торговля текстильными изделиями) Алексей Фадеев, индивидуальный предприниматель Алексей Девятов (представление юридических услуг), в Сергаче — индивидуальный предприниматель Сергей Капустин (услуги общепита), начальник управления экономического развития администрации Сергачского муниципального округа Елена Барсукова, начальник отдела поддержки предпринимательства администрации Сергачского муниципального округа Елена Лазарева, общественный помощник уполномоченного по правам предпринимателей администрации Сергачского муниципального округа Наталья Бочкарникова, социальный координатор ГФ «Защитники отечества» Татьяна Колесник.

Победителем бизнес-игры в Сергаче стал ветеран специальной военной операции Антон Маслов. Он планирует запустить бизнес, связанный с установкой автоматов по продаже чистой питьевой воды. Путь Антона Маслова в армии начался со срочной службы. После он решил остаться служить по контракту и стал пожарным-спасателем в смешанном авиационном полку. Когда началась специальная военная операция, принял решение отправиться в зону боевых действий добровольцем. Во время выполнения боевых задач получил ранение, после чего не мог продолжать службу.

«Поэтому стал искать возможность реализовать себя в новом деле. Появилась идея создать бизнес по установке автоматов с чистой питьевой водой. Чтобы грамотно реализовать идею, стал участником проекта „СВОё дело“. Здесь я получил знания, которых мне не хватало для старта. Вместе с наставником проработали бизнес-план, разобрали сильные и слабые стороны проекта, рассчитали экономику и выстроили план дальнейших шагов. И сейчас, если возникают вопросы, я всегда могу обратиться за советом и поддержкой. Сегодня мой проект находится на этапе подготовки. Я веду переговоры с арендодателями, подбираю места для установки первых водоматов. Надеюсь, что уже летом открою первые две точки», — рассказал Антон Маслов.

Программа «СВОё дело» продлится до конца сентября. На первом этапе все участники проходят общее обучение, где знакомятся с основами предпринимательства, получают оценку профессиональных и управленческих навыков. На втором этапе развивают бизнес-компетенции на семинарах и работают с руководителями предприятий региона. Дальше программа разделяется. Для начинающих предпринимателей предусмотрены бизнес-игры в муниципалитетах. Это возможность проработать идеи и подготовиться к запуску собственного дела. После чего они могут принять участие в конкурсном отборе, где 10 лучших инициатив получат поддержку в виде создания товарного знака, разработки персонального сайта для бизнеса, рекламы на радио и в социальных сетях. Действующие предприниматели пройдут обучение по «упаковке» бизнеса во франшизу, изучат инструменты масштабирования проекта и юридические тонкости, разберут кейсы и научатся презентовать свои идеи. Бизнес-планы, подготовленные в ходе проекта, дадут возможность участникам претендовать на специальный социальный контракт для ветеранов СВО.

Также в рамках проекта участники проходят профессиональную диагностику в кадровом центре «Работа России», а также получают поддержку от филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Ожидается, что за время реализации программы «СВОё дело» в ней примут участие более 190 человек.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.