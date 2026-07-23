Полицейские спасли нижегородку с деменцией, увязшую в болоте Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские разыскали и спасли 69-летнюю нижегородку, которая ушла из дома и увязла в болоте.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, 22 июля в дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сообщение от родственников жительницы Московского района. По словам заявительницы, пенсионерка ушла из дома 21 июля и не вернулась. Родные также сообщили, что женщина страдает деменцией, поэтому её длительное отсутствие представляло угрозу для жизни и здоровья.

После поступления сообщения полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Вечером того же дня участковый уполномоченный полиции капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель майор полиции Алёна Бондарюк, обследуя закреплённый за ними участок, услышали отклик на свои призывы и обнаружили пропавшую.

Женщина увязла в трясине по грудь. Полицейский Семенюков снял куртку, вошёл в воду, вытащил пенсионерку и на руках перенёс её в безопасное место.

В МВД отметили, что благодаря своевременным действиям сотрудников полиции женщину удалось спасти. После этого её передали родственникам.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Красных Баках подростка нашли спустя неделю поисков.