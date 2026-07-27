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Доброволец СВО: «Мы выполняем освободительную миссию, и победа будет за Россией»

27 июля 2026 15:15 Общество
Доброволец СВО: «Мы выполняем освободительную миссию, и победа будет за Россией»

Фото: Олег Булыгин

Новая группа добровольцев пополнила ряды войск беспилотных систем. В Нижнем Новгороде новобранцы со всей страны заключили контракт с Минобороны России и перед службой отправились в учебный центр.

Среди них — уроженец Республики Коми, уже несколько лет живет в Нижнем Новгороде — здесь он получил высшее образование по специальности «психолог». До этого проходил срочную службу в дивизии противоракетной обороны. Говорит, что его мотив — помочь в борьбе с нацизмом — подкреплен семейной историей.

«Мои родственники жили на Украине до 2014 года, но им пришлось переехать после начала переворота. В настоящее время наши войска подходят к Краматорску — это родной город моего деда, я много там гостил в детстве и считаю своим долгом освободить братский народ. Я чувствую, что страна нуждается во мне», — рассказал будущий дроновод.

Рассказы родственников о давлении на русскоязычное население молодой человек считает личным вызовом.

«Много лет дедушка работал в университете в Донецкой области, и уже тогда им запрещали преподавать на русском языке. Велась жесткая пропаганда, чтобы говорили исключительно на украинском. Дед родился в России, считал своим родным языком русский и не подчинялся никакому давлению. Уверен, что мы выполняем освободительную миссию, и победа будет за Россией — добро всегда побеждает», — поделился доброволец.

Житель Рязани с юных лет хотел связать свою жизнь с армией. Он выбрал войска беспилотных систем из-за их динамичности и прогрессивности.

«Российская беспилотная авиация — это передовые технологии. Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся. Противник ведет агрессивную войну и абсолютно не уверен в своих силах, в отличие от нас. А мы — единая мощная страна, которая разгромит врага. Я отправлюсь на спецоперацию в качестве оператора дронов и буду помогать своим друзьям-штурмовикам», — рассказал доброволец.

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия — один год.

С 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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