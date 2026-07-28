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Дыру в заборе парка «Швейцария» после ДТП временно заделали

28 июля 2026 13:38 Общество
Дыру в заборе парка «Швейцария» после ДТП временно заделали

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Временное ограждение сделали в проеме забора парка «Швейцария», образовавшемся в результате ДТП. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в парке.

Сейчас специалисты оценивают ущерб, а также формат и механизм необходимых ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, что аварию 24 июля устроил водитель без прав, севший за руль грузовика. Он врезался в стоящую «Мазду», которую затем отбросило на трамвайные пути. А грузовик вынесло в сторону парка. Он снес часть металлического ограждения, целиком въехав на рекреационную зону.

На виновника ДТП составили шесть административных протоколов, в т. ч. за отсутствие водительских прав и нарушение требований к эксплуатации авто.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ДТП Парк Швейцария
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