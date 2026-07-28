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Общество

Учреждения образования и культуры Советского района получили поддержку на ремонт и оснащение

28 июля 2026 16:38 Общество
Учреждения образования и культуры Советского района получили поддержку на ремонт и оснащение

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

По инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области, члена фракции «Единая Россия» Юрия Балашова направлены средства фонда на поддержку территорий на развитие образовательных и культурных учреждений Советского района.

Необходимость помощи определена по итогам рассмотрения заявок, поступивших от администраций учреждений, а также с учётом обращений жителей по вопросам состояния социальных объектов.

«Для меня важно, чтобы средства фонда на поддержку территорий работали на конкретные нужды людей. В этот раз помощь получили школы, библиотека и хоровая школа — учреждения, где ежедневно бывают сотни детей и взрослых. Такая поддержка — это вклад в будущее нашего района: в школах станет уютнее, в библиотеке — комфортнее, а у юных музыкантов появится возможность заниматься на хорошем инструменте. Именно ради таких перемен мы и работаем», — прокомментировал Юрий Балашов.

Парламентарий посетил объекты, на которые выделены средства фонда. Первым пунктом стала школа №187. В учреждении капитально отремонтировали столовую.

«В последние два года мы обновили пищеблок, заменили оборудование, проводку, привели в порядок обеденный зал. Теперь детям приятно и комфортно питаться, ученики ходят сюда с удовольствием. И готовят у нас очень вкусно», — прокомментировала главный бухгалтер школы №187 Елена Градусова.

Далее депутат отправился в библиотеку имени Зои Космодемьянской. Это одна из самых востребованных детских библиотек Советского района. Ежегодно её услугами пользуются около 3,5 тысяч юных читателей, а также их родители и бабушки с дедушками. Долгое время в помещении было некомфортно: зимой — прохладно, летом — слишком жарко. Сотрудники обратились к депутату.

«Теперь у нас такая сплит-система — работает до минус 30 градусов, может и обогревать, и охлаждать. Летом уже опробовали: теперь у нас стало очень комфортно: и сотрудники, и читатели оценили», — рассказала исполняющая обязанности директора библиотечной системы Советского района Алла Глазова.

Третьим пунктом стал «Жаворонок» имени А.А. Ежова. В детской хоровой школе появилось новое электронное пианино. Инструмент уже используется на занятиях. Одна из учениц школы, 14-летняя София Воронова, занимается музыкой восемь лет и планирует поступать в музыкальное училище. Она отметила, что новое пианино даёт дополнительные возможности для выступлений.

«Несколько месяцев назад у нас появился этот инструмент. Он очень удобен тем, что его можно брать с собой на концерты, на гастроли. Мне очень нравится», — поделилась София.

Напомним, инициатива по перераспределению фондов на развитие территорий была озвучена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в конце 2025 года. Предложение направлять не менее трети средств на поддержку гражданских инициатив было единогласно поддержано депутатским корпусом региона.

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Теги:
Единая Россия Законодательное собрание
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