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Общество

Энергетический колледж появился в Нижнем Новгороде

29 июля 2026 11:57 Общество

Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства получил новое официальное название — Нижегородский Энергетический колледж. На базе учебного заведения создан первый в регионе образовательно-производственный кластер по направлению «Энергетика» федерального проекта «Профессионалитет».

Совместная победа регионального правительства и министерства образования, сотрудников техникума и промышленного партнера — энергетического холдинга Эн+ позволила создать в 2026 году первый в Нижегородской области энергетический кластер и выстроить систему обучения, ориентированную на реальные производственные задачи.

«Для компании „Эн+ Тепло Волга“ партнерство с Нижегородским Энергетическим колледжем — стратегическая инвестиция в будущее. Мы заинтересованы в притоке подготовленных молодых специалистов, которые смогут сразу включиться в работу на наших предприятиях. Гарантия трудоустройства для выпускников — это наш вклад в развитие кадрового потенциала региона и отрасли в целом. Совместная работа с региональным министерством образования и педагогическим составом колледжа позволит создать эффективную систему подготовки кадров, отвечающую самым современным требованиям энергетической отрасли», — подчеркнул генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это полная перезагрузка системы среднего профессионального образования: от материально-технического обеспечения до образовательных программ и методов трудоустройства выпускников, считает министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

«Это один из самых ярких и успешных проектов нашего десятилетия в сфере образования, потому что им охвачена вся Россия. В нашей области к 2027 году у нас будет уже 25 образовательно-производственных кластеров, более 40 колледжей и техникумов являются сетевыми — они отправляют своих студентов на курсы в эти кластеры. Благодаря этому проекту буквально за несколько лет удалось поднять престиж самих учебных заведений и повысить интерес ребят к прикладным рабочим профессиям. А это дает огромный приток квалифицированных рабочих кадров в нашу экономику», — заявил министр образования региона Михаил Пучков.

Обучение студентов Нижегородского Энергетического колледжа будет проходить на современном оборудовании с участием высококвалифицированных специалистов предприятий «Эн+ Тепло Волга». Инвестиции Эн+ в размере более 40 млн рублей направят на создание мастерских, лабораторий и обновление материально-технической базы, что поможет укрепить кадровый потенциал отрасли и повысить престиж рабочих специальностей.

«Сохраняя высокие стандарты качества и лучшие традиции в сфере профессионального образования, мы выходим на принципиально новый уровень. Это логичное продолжение масштабной трансформации учебного заведения. Новое название — Нижегородский Энергетический колледж — полностью отражает профиль подготовки современных специалистов, востребованных на рынке труда. Статус колледжа и участие в федеральном проекте „Профессионалитет“ вместе с энергетическим холдингом Эн+ открывает широкие перспективы для внедрения передовых технологий, расширения материально-технической базы и подготовки квалифицированных специалистов для ключевой отрасли экономики», — отметила директор Энергетического колледжа Татьяна Липина.

До 15 августа в колледже идет приемная кампания. Специалисты фиксируют высокий спрос абитуриентов по направлениям профессионального обучения в сфере энергетики. Одним из преимуществ при выборе специальностей энергетического профиля в приемной комиссии называют гарантию трудоустройства выпускников на предприятия «Эн+ Тепло Волга», а также надежность и стабильность отрасли. Кроме того, корпоративная социальная политика Эн+ направлена на всестороннюю поддержку сотрудников. Компания инвестирует в их будущее, оплачивая высшее образование; помогает семьям, возмещая до 90% затрат на летний отдых детей; а также обеспечивает непрерывное развитие и обучение в Корпоративном университете и поддерживает в участии в проектах по развитию управленческих компетенций.

Справка: Эн+ и Русал — одни из крупнейших инвесторов проекта «Профессионалитет». Компании уже имеют успешный опыт организации практико‑ориентированного обучения: они участвуют в 14 кластерах по всей стране, где на базе 32 колледжей и техникумов ведётся подготовка по специальностям в энергетике, металлургии, угольной, цифровой и других отраслях.

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Теги:
Образование Ссузы Эн+
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