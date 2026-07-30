Медиафорум «Строим будущее России» пройдет в преддверии 70‑летия Дня строителя Общество

Фото: Александр Воложанин

Всероссийский медиафорум «Строим будущее России» (18+) пройдет в преддверии 70-летнего юбилея Дня строителя — с 3 по 7 августа.

Форум проводится при поддержке Минстроя России с 2023 года в целях популяризации профессии строителя и смежных специальностей, обсуждения актуальных тем отрасли и освещения успехов и достижений в строительной сфере Российской Федерации.

Ежегодно в деловых сессиях форума принимают участие региональные органы власти, представители Минстроя РФ, подведомственных организаций, профессионального сообщества и эксперты отрасли.

Оператором проекта выступает Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество».

В этом году программа форума включает пять тематических дней и 30 деловых сессий в прямом эфире. Форум объединит более 100 ведущих специалистов строительного комплекса со всей страны.

Прямая трансляция с дискуссионных площадок форума будет доступна на сайте мероприятия.