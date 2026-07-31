Лекторы Общества «Знание» знакомят нижегородцев с культурой народов России Общество

Фото: Российское общество «Знание», Александр Мирофанов

В Нижегородской области продолжается цикл просветительских лекций (6+) в рамках Года единства народов России. Организатором мероприятий выступило Российское общество «Знание». Лекторы рассказали жителям региона разных возрастов о культурных кодах, объединяющих народы страны, об истории России и о том, как в детских играх и диалектах сохраняется многовековая мудрость. Мероприятия реализуются в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

Просветительские встречи проходят не только в Нижнем Новгороде, но и в муниципальных образованиях. С начала года участниками лекций, викторин и квизов стали почти 4500 человек — школьники, студенты, работающая молодежь и люди старшего поколения. Лекции и квизы проходят на площадках школ, вузов, колледжей, в Молодежных центрах региона.

Участники встреч узнали, что богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций её народов. Особый акцент был сделан на том, что даже в знакомых с детства играх и словах скрыта уникальная культура предков. Вместе с лекторами слушатели размышляли о том, что единство страны строится не на унификации, а на уважении к самобытности каждого народа, проживающего в России.

«Наши лекции показали, что просвещение не знает возрастных границ. Мы видим огромный интерес и со стороны школьников, которые с азартом отвечают на вопросы викторин, и со стороны старшего поколения, для которого воспоминания о традиционных играх становятся мостиком к истории своей малой родины. Когда мы говорим о единстве через язык и детский досуг, мы находим общие точки соприкосновения для людей совершенно разных поколений», — прокомментировал директор филиала Общества «Знание» в Нижегородской области Александр Митрофанов.

Лекторами Общества «Знание» выступили общественные и научные деятели региона. Так, Глава местного самоуправления Городецкого муниципального района Александр Мудров прочитал лекцию «Без срока давности. Преступления нацистов против советских граждан», ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков представил тему «Район с историей. Люди, события, память», а ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского, председатель регионального отделения Общества «Знание» Олег Трофимов поделился со слушателями размышлениями о единстве через многообразие культур. Особый интерес вызвала авторская лекция полковника в отставке, ветерана труда, кандидата педагогических наук, доцента Юрия Анашкина под названием «Пока мы едины — мы непобедимы!», в которой он на примерах истории и современности показал, что сплочённость народа — главный залог успеха страны.

Спикеры подчеркнули, что Россия уникальна тем, что на государственном уровне поддерживаются малые языки, что позволяет сохранять культурное наследие всех народов. В ходе интерактивных игр и викторин участники не только проверили свои знания, но и открыли для себя неожиданные языковые связи, а также вспомнили истоки славянской письменности и традиции народов, населяющих нашу страну.

Слушатели узнали о том, как богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций её народов, где язык выступает не только средством общения, но и хранителем уникальной культуры и истории. Участники не только расширили свои знания, но и увидели, как в повседневных, на первый взгляд, вещах — в языке и детских забавах — проявляется уникальность каждого народа, формирующая единую, многогранную российскую идентичность.

На лекциях «Сила — в многообразии: язык и традиции разных народов России» слушатели узнали, что даже в пределах одной страны повседневные предметы могут называться по-разному. Интерактивная игра со словами — «поребрик», «додельник», «бомбовский», «копытить» — наглядно продемонстрировала богатство региональных диалектов. При этом главной объединяющей силой выступает русский язык — на нём говорят более 146 миллионов человек, он признан одним из шести официальных языков ООН, а такие слова, как «мамонт», «нигилист» или «луноход», перекочевали из него в английский и немецкий. Лекторы подчеркнули уникальность России: в отличие от многих западных стран, здесь на государственном уровне поддерживаются малые языки, что позволяет сохранять культурное наследие всех 190 народов.

Во время квиза «Палитра слов и смыслов» участники узнали, что в нашей стране насчитывается более 150 живых языков. Лекторы напомнили истоки славянской письменности, обратившись к создателям азбуки — братьям Кириллу и Мефодию. В ходе викторины слушатели не только проверили свои знания, но и открыли для себя неожиданные языковые связи и исторические факты о языках народов России.

Особый акцент в лекциях был сделан на том, что традиции, наряду с языком, создают прочную связь между поколениями и народами. Участники познакомились с удивительными обычаями разных регионов, убедившись, что наше единство рождается из уважения к многообразию.

Просветительские встречи охватили 14 муниципалитетов: Нижний Новгород, Городецкий округ, Арзамас, Выксу, Кстовский район, Княгининский округ, Павловский округ, Дзержинск, Перевозский округ, Богородск, Чкаловск, Балахну, Первомайск и Шатковский район.

Выступить в рамках инициативы сможет каждый, используя готовые материалы из библиотеки Общества «Знание»: «Сила единства: история и будущее России, «Сила — в многообразии: язык и традиции разных народов России», «Мир детства: игры и детский досуг разных народов России», «Новогодние традиции народов России», «Цивилизация «Россия», «Палитра слов и смыслов», «Единство народов России. Коренные малочисленные народы», а также тематические викторины для разных возрастов. Кроме того, доступен цикл фильмов «ДНК России».