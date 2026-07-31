Эксперт-мониторинг событий с 27 по 31 июля 2026 года от АНО «Минин-центр» Общество

Фото: АНО "Минин-центр"

Эксперты «Минин-центра» анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели — «Извечное Крещение», «Победа над иллюзией», «Своих не бросаем».

Федеральная тема — «Извечное Крещение»

Эксперт «Минин-центра», русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, к.филол.н. Михаил Кильдяшов:

Если мы внимательно перечитаем «Повесть временных лет», то увидим, что спасительная сущность христианства открылась князю Владимиру через три прозрения. Первое — князь увидел сцену Страшного суда, на ней праведников, в радости идущих в рай, и грешников, обречённых на мучения. И князь, пока ещё язычник, поразился тому, что земная жизнь лишь приуготовление к жизни иной, что эта иная жизнь не будет для всех одинаковой, и каждому зачтётся всё: и доброе, и худое. Именно тогда в нашей культурной памяти через будущего князя-крестителя поселился особый страх, что превыше страха боли, смерти, одиночества или несправедливости. Это страх остаться без Бога.

Второе прозрение — свидетельство княжеских посланцев о христианском богослужении, на котором они побывали: «и не знали — на небе или на земле мы… знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Присутствие Бога рядом с человеком. Настолько явственное и радостное, что этим можно вдохновиться даже с чужих слов. Языческие боги всегда так холодны, далеки, высокомерны, они сидят к человеку спиной. Бог же христиан говорит: «Се, стою у двери и стучу». Он ждёт. Он зовёт. Он идёт человеку навстречу. Он несёт благо, которое Сам даёт. Он — благодать.

И третье прозрение — уже крестившись, князь осознал, что христианство зиждется на милостыни, милости, милосердии: «повелел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать всё, что надобно, питье и пищу и из казны деньги». Князь, прежде лютый, словно волк, понял, что если сила — твоё единственное достоинство, она оказывается недостатком. Сила, не помноженная на благо, — зло. И только протянув руку ближнему, ты становишься по-настоящему силён, обретаешь ту силу, которая угодна Богу.

Страх Божий, благодать и милосердие определили русский характер, наши труды, подвиги и устремления, наше неотмирное летоисчисление.

Крестившись, Русь сопряглась с небесным временем, влилась в Божественную историю. Всё возвелось в новую степень бытия. Родство, братоубийство, предательство, самопожертвование в языческом мире были, но христианство подняло всё это на Божественную высоту, оставив за человеком выбор между первородством и чечевичной похлёбкой, братской любовью и Каиновым грехом, Голгофой и тридцатью сребрениками.

Крестившись, Русь пережила семь дней Божественного миротворения. И свет стал иным, и тьма ужаснула по-другому. И земля под ногами оказалась твёрже. И вода стала святой. И рыбы в воде, и звери на суше, и птицы среди дерев, и сами деревья, и цветы, и травы — всё на Руси стало прекрасным, как в райском саду.

Великое заблуждение — видеть в выборе святого князя Владимира политический расчёт, земную выгоду. Мы всегда пытались написать историю России как историю человеческой воли. А нужно увидеть в русском ходе времён историю Божественного промысла, историю встречи русского человека с Богом, историю извечного Крещения, которое мы вновь и вновь переживаем. Переживаем в каждом веке, в каждом поколении, когда ратниками стоим на Непрядве и Угре, когда очарованными странниками плывём за три моря, когда с бурлацким стоном тянем по рекам баржи, когда во время Великой Отечественной войны форсируем Днепр и прорываемся по Дороге жизни в блокадный Ленинград, когда возвращаем в Россию Крым, когда окунаемся в кровавую купель СВО.

На Русь в пору Крещения опустился голубь — и она стала святой. В крещальных водах Русь узрела Христа — и он пришёл на русскую землю.

Пришёл сеятелем, заронил зёрна — и все они взошли. Потому что почва оказалась благодатной: наши предки чаяли спасения, ждали Христа, готовились к Его пришествию. Нашли в своём славянском языке слова, что вместили христианские смыслы. Дали Христу самые сокровенные имена: сын, учитель, слово.

Христос исходил Русь «в рабском виде». Он продолжает нести свой крест по Руси. И русская земля для него — отдохновение. Его раны утешает русский снег. Христос омывает мученический лик в водах Днепра, Волги, Дона, Урала, Оби — и Христу, Его человеческой природе, становится легче.

Христос пришёл на Русь победителем. Он умерщвляет смерть. С каждым Его шагом приближается победа, Пасхальная Победа.

Федеральная тема — Победа над иллюзией

Эксперт «Минин-центра», публицист, политический аналитик, к. филос. н. Юрий Голубь:

«Чтобы что-то предлагать миру, мы должны победить» — пожалуй, это главное из того, что сказал министр иностранных дел в своём последнем интервью. Этот тезис позволяет верить, что в сознании нашего общества и нашей элиты, наконец, произошёл перелом.

Да, сегодня, после стольких жертв, когда экономика страны без всяких преувеличений находится в тяжёлом состоянии, желание мира особенно сильно. Это желание никогда не исчезало. Оно часть нашей сущности и естественно для каждого нормального русского человека. Оно естественно и для внешней политики России во все времена — княжеские, царские, императорские, советские и постсоветские.

Но сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Чтобы наступил мир, одного желания мало. Мир возможен только через нашу победу — это тяжёлая истина, которая проступает всё сильнее.

Наши ошибки сегодня очевидны как никогда прежде. Не было бы Минских соглашений — не началась бы специальная военная операция. Не было бы Стамбульских соглашений — она не растянулась бы на четыре года. Хорошими намерениями выложена дорога в ад — умиротворение агрессора ведёт только к новой войне.

Избавляться от иллюзий трудно. У нас свои иллюзии, у нашего противника — свои. Противнику кажется, что Украина как государство не закончилась в 2022 году из-за нашей слабости. Вторжение в Курскую область вселило представление, что с Россией можно безнаказанно воевать на её территории — не опасаясь не только ядерного, но и массированного ракетно-бомбового удара по собственной столице.

Сегодня великая миротворческая миссия России состоит в том, чтобы как можно скорее избавить противника от этих иллюзий: так будет лучше для всех. Удары вражеских беспилотников по детским садам, машинам скорой помощи, атомным станциям предельно чётко говорят о том, что против нас ведётся тотальная война по гитлеровским лекалам. И это значит, что ответ должен быть истребительным.

Мир наступит тем скорее, чем более разрушительными станут удары по центру Киева, чем больше городов и сёл освободят наши войска. В противном случае возможно только перемирие, которое, как ни крути, будет означать поражение России.

Даже если наши противники — США, разумеется, нужно рассматривать не как посредника, а как прямого участника противостояния — внезапно внемлют мантрам о духе Анкориджа, конфликт в лучшем случае удастся заморозить на два-три года.

Но в 2029-м, когда мы будем воевать с Германией за Калининградскую область, с Польшей — за Белоруссию, с Финляндией — за Карелию и Печенгу, с Японией — за Курилы и Сахалин, наступит понимание, что именно поражение на Украине привело нас к страшной бойне на нескольких фронтах.

Удары по русским городам — Киеву, Харькову, Одессе, Николаеву — не могут не отдаваться болью в сердце. Но мир с прямыми наследниками Мазепы, Петлюры, Мельника, Бандеры означает предательство тех украинцев, которые до сих пор остаются нашими братьями. Наша победа не будет концом украинского народа, но, заключив сделку с фашистами, мы потеряем Украину навсегда.

Между тем новый железный занавес станет ещё крепче. Россия по-прежнему будет отторгнута от европейских рынков, инвестиций и технологий. Вернуться в Европу мы можем только как победители, и только в этом случае с нами будут разговаривать на равных.

Именно наша слабость позволяет господину Токаеву публично давить на российское руководство. И только наша сила позволит снова получить в союзники не только постсоветское пространство, но и глобальный Юг.

Старый ленинский тезис о неизбежности войн при империализме актуален как никогда. Неуклонно теряющий конкурентоспособность Запад уповает только на силу и всё сильнее погружает мир в пучину кровавых конфликтов. И остановить новую глобальную бойню может только наша страна.

Региональная тема — «Своих не бросаем»

Эксперт «Минин-центра», декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И.Лобачевского, к.ист.н. Роман Голубин:

Законодательное собрание Нижегородской области внесло на рассмотрение проект закона, расширяющий перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в регионе. Проект подготовлен в целях приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Изменения связаны с увеличением числа граждан, вынужденно покинувших место постоянного жительства в связи с проведением СВО и введением военного положения на воссоединенных территориях.

Говорить о положительном значении расширения перечня граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, безусловно, стоит. Ведь речь идет о помощи беженцам и эвакуированным из зоны СВО, с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Теперь люди смогут, в частности, бесплатно проконсультироваться о порядке получения временного и постоянного жилья, материальной помощи, об устройстве детей в детсады и школы, поступлении в российские вузы.

Проектом закона предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи лицами, ходатайствующими о признании их вынужденными переселенцами, беженцами, признанными вынужденными переселенцами, беженцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации.

Кроме социальной поддержки юридическая помощь будет оказываться по темам получения российского гражданства, признания беженцами или вынужденными переселенцами.

Все это важно и нужно, но если внимательно посмотреть на календарь, то могут появиться и такие вопросы: годами (отсчет можно вести с 2022 года, а при желании — и с 2014 года) люди были лишены такой возможности, почему? Почему так долго раскручиваются шестеренки государственного механизма? Что нужно сделать, чтобы работа шла оперативно, чтобы осмыслялся положительный опыт гражданских инициатив?

Важно это ещё и в целом для консолидации всего общества в наше непростое время, что своих не бросаем.