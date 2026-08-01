Что изменится в России с 1 августа 2026: пенсии, налоги и льготы Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 августа 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений. Они коснутся пенсионеров, получателей социальных льгот и налогоплательщиков. Рассказываем о главных нововведениях.

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. В отличие от январской индексации, прибавка зависит от страховых взносов, которые работодатель перечислил за сотрудника в прошлом году.

На увеличение выплат могут рассчитывать пенсионеры, официально работавшие в 2025 году. Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от уровня заработной платы. При этом действует ограничение: за год можно получить не более трех пенсионных баллов.

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Таким образом, максимальная прибавка составит около 470 рублей в месяц. Для этого официальный заработок должен быть не ниже 57,5 тысячи рублей.

Увеличатся выплаты по накопительной пенсии

С 1 августа также вырастут выплаты получателям накопительной пенсии.

Для граждан, чьи пенсионные накопления находятся под управлением Социального фонда России, перерасчет составит 17,3%.

Для участников программы государственного софинансирования пенсии, а также тех, кто направил на формирование накопительной пенсии средства материнского капитала или самостоятельно делал дополнительные взносы, выплаты увеличатся на 19,3%.

Право на накопительную пенсию имеют отдельные категории граждан, за которых работодатели перечисляли соответствующие взносы в период действия прежней пенсионной системы. Проверить наличие пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги», заказав выписку из лицевого счета Социального фонда.

Социальные льготы начнут предоставлять по карте «Мир»

С 1 августа стартует эксперимент по использованию банковской карты «Мир» для получения социальных льгот. Он продлится до 31 марта 2027 года.

Участниками проекта смогут стать многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты. Для этого необходимо привязать карту «Мир» любого банка к учетной записи на портале «Госуслуги».

После этого льготы, например на проезд в общественном транспорте, можно будет получать автоматически без предъявления удостоверения. Кроме того, участникам эксперимента обещают скидки в магазинах и аптеках.

На первом этапе проект запускается в Башкирии, Ростовской и Тюменской областях. В случае успешной реализации его могут распространить на другие регионы России.

Налоговые уведомления будут приходить через «Госуслуги»

Еще одно нововведение касается налогоплательщиков. С августа пользователям с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» налоговые уведомления начнут поступать автоматически в личный кабинет.

Речь идет об уведомлениях по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество, а также НДФЛ в случаях, когда налог необходимо уплатить самостоятельно.

Ранее для получения таких уведомлений через «Госуслуги» нужно было подавать отдельное заявление. Теперь этого делать не потребуется.

При этом пользователи личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы продолжат получать уведомления там. Бумажные письма, как и прежде, будут направлять тем, у кого нет ни подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», ни личного кабинета на сайте ФНС. При желании бумажное уведомление можно получить, обратившись в налоговую инспекцию или МФЦ.

Напомним, что с 1 августа проезд в общественном транспорте для некоторых стал дешевле на 10 рублей.