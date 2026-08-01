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Председатель Фонда защиты детей посетила соцобъекты Городецкого округа
Общество

Председатель Фонда защиты детей посетила соцобъекты Городецкого округа

31 июля 2026 18:45 Общество
Председатель Фонда защиты детей посетила соцобъекты Городецкого округа

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

31 июля председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова посетила Нижегородскую область с рабочим визитом. В программу поездки вошло сразу несколько социальных объектов Городецкого муниципального округа. Их также посетили первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр социального развития и семейной политики региона Игорь Седых, сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, член фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Артем Кавинов, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова и директор АНО «Ресурсный центр «Дети в семье» Светлана Меллер.

Первым объектом для посещения стал Городецкий детский дом, где сейчас проживает 29 воспитанников. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и несколько ребят, которые находятся вне своих семей временно.

С 2024 года в Городецком детском доме при поддержке службы «Дети в семье» ведется активная работа по возвращению детей в кровные семьи и устройству воспитанников в замещающие семьи. С недавнего времени популярным стал и «гостевой режим», когда нижегородцы принимают детей в семьи в период каникул, на выходные и праздничные дни.

Директор учреждения Светлана Астафьева доложила, что специалисты клуба «Устойчивая семья» занимаются гармонизацией внутрисемейных отношений, проводя социально-психологические тренинги и индивидуальные консультации, обучая взрослых навыкам осознанного родительства и конструктивного разрешения конфликтов. В результате число воспитанников детского дома постепенно снижается.

Мария Львова-Белова предложила Городецкому детскому дому стать одной из 10 инновационных площадок в стране, где будет формироваться и оттачиваться модель «семейного дома».

«По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина мы планируем взять под курацию федерального центра 10 детских учреждений разного типа в нескольких субъектах страны. При выборе будущих инновационных площадок мы обратили свое внимание в том числе на Нижегородскую область, которая является лидером по запуску сервисов для помощи семьям с детьми: за последние годы в регионе появились и кризисные центры, и центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, и мобильные бригады, и возможности сопровождения приемных родителей. Специфика Городецкого детского дома состоит в так называемом „вторичном“ сиротстве: большая часть подростков, проживающих здесь, к сожалению, имеют опыт возвращения из приемных семей. Это серьезная травма, и она требует глубокой проработки, особого подхода. Наша задача — создать учреждение нового типа. Мы должны сделать детский дом еще более открытым для наставников, гостевых и приемных семей, чтобы поменять условия для выхода ребят во взрослую жизнь. Уверена, что с учетом имеющегося опыта и при нашей поддержке Городец сможет стать примером для других городов и регионов страны», — сказала Мария Львова-Белова.

Вместе с воспитанниками Городецкого детского дома председатель Фонда защиты детей посетила Музейно-туристический комплекс «Город мастеров». Глава Городецкого округа Александр Мудров провел для гостей экскурсию, а мастера городецкой росписи организовали творческий мастер-класс.

Следующей точкой программы визита стал многопрофильный центр «Семья». Здесь нижегородцы могут получать социальные услуги по принципу «одного окна» как в форме социального обслуживания на дому, так и в полустационарной и стационарной формах.

Специалисты ведут работу с гражданами самых разных возрастов и с разными потребностями: в центр «Семья» можно обратиться за помощью в быту, поддержкой при адаптации в социальной среде, услугами по коррекции поведения и психологического состояния, помощью при трудоустройстве, юридическими услугами. На этой же площадке ведет свою работу Семейный МФЦ.

Как подчеркнул первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, в многопрофильном центре «Семья» реализуется именно бесшовная модель социального обслуживания.

«Мы в регионе выстраиваем систему оказания социальной помощи таким образом, чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается. И именно этот центр работает по концепции «От ноля до старости»: специалисты непрерывно сопровождают человека на всех этапах его жизни. Такой подход позволяет успешно профилактировать кризисные ситуации, повышать качество жизни людей. Это именно те задачи, которые ставит перед регионом национальный проект «Семья», — отметил Андрей Гнеушев.

В ходе визита Мария Львова-Белова также провела личный прием граждан. Глава Фонда защиты детей рассмотрела жизненные ситуации четырех семей и предложила адресные решения существующих проблем и сложностей. Работа будет выполнена под контролем министерства социального развития и семейной политики региона и администрации муниципалитета.

Сенатор РФ Ольга Щетинина подчеркнула, что Нижегородская область комплексно подходит к созданию мер поддержки семей для достижения демографической устойчивости в регионе.

«Важно добиваться того, чтобы в Нижегородской области хотелось жить, создавать здесь семьи, рожать и воспитывать детей. Задача органов власти — обеспечить для этого все необходимые условия. Это заложено и в Народной программе „Единой России“. Речь идет не только о материальной поддержке, которая сегодня является одной из составляющих программы „Основа — нижегородский проект жизни“, но и о множестве других аспектов. Это, например, возможность для родителей воспользоваться услугами социальной няни или же взять напрокат дорогостоящую вещь, которая требуется в моменте. Общую картину дополняет насыщенная повестка семейных мероприятий и наши образовательные программы. Мы рады показывать, как наша система работает, и что именно она позволяет формировать позитивный демографический тренд», — сказала Ольга Щетинина.

Делегация также посетила центр наставничества «Хулиганодом» в Советском районе Нижнего Новгорода. Это площадка, где подростки и их родители получают психологическое консультирование, для детей организован полезный досуг вне школы, а специалисты обучаются инновационным методам профилактики безнадзорности и правонарушений.

«Визит Марии Львовой-Беловой для нас очень важен. Мы смогли продемонстрировать работу социальных учреждений разного типа, которые принимают множество категорий граждан и реализуют различные программы поддержки и помощи. С одной стороны, мы делимся практиками, которые успешно работают на нижегородской земле, с другой — перенимаем опыт коллег и ищем новые решения, чтобы совершенствовать систему социальной помощи. И итог здесь может быть только один — постараться сделать так, чтобы люди как можно реже сталкивались с кризисными ситуациями», — резюмировал депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Напомним, национальный проект «Семья» предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.

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Теги:
Городецкий район детский дом Фонд защиты детей
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