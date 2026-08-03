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Инвестиция в здоровье: чем полезно грудное вскармливание

03 августа 2026 08:00 Общество
Инвестиция в здоровье: чем полезно грудное вскармливание

Фото: сгенерировано нейросетью

Грудное молоко обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами и защитными факторами в первые месяцы жизни, а также оказывает положительное влияние на здоровье матери. О преимуществах грудного вскармливания рассказала главврач больницы №40 в Нижнем Новгороде Ольга Мануйленко.

По словам специалиста, состав грудного молока уникален тем, что меняется в зависимости от возраста ребенка, времени суток и состояния его организма. В отличие от искусственных смесей, которые имеют постоянный состав, грудное молоко адаптируется к потребностям растущего малыша.

В нем содержится оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов, которые легко усваиваются незрелой пищеварительной системой ребенка. Кроме того, грудное молоко является источником витаминов и минералов, необходимых для полноценного развития организма.

Особую роль играет молозиво, которое появляется в первые дни после рождения ребенка. Оно богато иммуноглобулинами и другими защитными компонентами, помогающими новорожденному противостоять инфекциям.

«Состав грудного молока постоянно адаптируется к изменяющимся потребностям растущего организма», — отметила Ольга Мануйленко.

Защита от инфекций и аллергии

Как рассказала врач, грудное вскармливание играет важную роль в формировании иммунитета ребенка. В грудном молоке содержатся иммуноглобулины IgA, IgG и IgM, которые помогают защищать организм малыша от бактерий, вирусов и других патогенов.

Эта защита особенно важна в первые месяцы жизни, когда собственная иммунная система ребенка еще находится на этапе формирования. Также в составе грудного молока есть биологически активные вещества, включая лизоцим и лактоферрин, обладающие антибактериальными и противовирусными свойствами.

Грудное вскармливание также может снижать риск развития аллергических заболеваний. Передаваемые ребенку антитела помогают адаптироваться к окружающим аллергенам, а формирование здоровой микрофлоры кишечника способствует профилактике аллергических реакций.

Влияние на развитие мозга и эмоциональную связь

Еще одним важным преимуществом грудного молока является его влияние на развитие нервной системы ребенка. В его составе присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе докозагексаеновая (DHA) и арахидоновая (ARA), которые участвуют в формировании клеточных мембран мозга, развитии нейронов и улучшении когнитивных функций.

Исследования показывают: дети, находившиеся на грудном вскармливании, часто демонстрируют более высокие результаты в тестах на интеллект и когнитивные способности.

Кроме того, процесс кормления способствует укреплению эмоциональной связи между матерью и ребенком. Физический контакт во время грудного вскармливания помогает формировать чувство безопасности, доверия и близости.

Польза для здоровья женщины

Положительное влияние грудного вскармливания распространяется и на организм матери. По словам врача, кормление стимулирует выработку окситоцина — гормона, который способствует сокращению матки после родов и снижению кровопотери.

Это помогает организму быстрее восстановиться и уменьшает риск некоторых послеродовых осложнений.

Еще одним преимуществом является снижение риска развития рака груди и яичников. Как отмечает специалист, исследования связывают регулярное грудное вскармливание с уменьшением вероятности возникновения этих заболеваний.

Кроме медицинских аспектов, грудное вскармливание имеет и практическую сторону: оно позволяет семьям снизить расходы на детские смеси и сэкономить время, которое обычно требуется на их приготовление и стерилизацию бутылочек.

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Теги:
Дети Медицина и здоровье Рождаемость
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