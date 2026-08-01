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Общество

Глеб Никитин обсудил с молодежью вопросы веры и самореализации

01 августа 2026 20:33 Общество
Глеб Никитин обсудил с молодежью вопросы веры и самореализации

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области обсудил с участниками мероприятия вопросы веры, духовных ориентиров и реализации молодежных проектов

1 августа 2026 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с участниками VI межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Встреча состоялась в палаточном лагере у Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

В мероприятии также приняли участие руководитель молодежного отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин и его заместитель Александр Вихарев.

Глава региона пообщался с молодыми людьми о роли веры в жизни человека и отметил масштаб форума. По словам Глеба Никитина, в этом году площадка объединила участников из 44 регионов России и 56 епархий Русской Православной Церкви.

Губернатор подчеркнул, что форум стал значимой площадкой для православной молодежи, а также отметил проведение в его рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты», который позволяет участникам получить поддержку для реализации собственных инициатив.

«Здесь я ощущаю подлинный интерес ребят, вижу, что они участвуют в форуме не потому, что их кто-то сюда направляет. Таких мероприятий действительно немного, и я рад, что они проходят именно на нижегородской земле», — сказал Глеб Никитин.

Он пожелал участникам сохранять стремление к развитию и добрым делам, отметив важность искренности и внутренней мотивации в реализации молодежных проектов.

Во время встречи молодые люди задали губернатору вопросы, в том числе о том, как справляться с искушениями, гордыней и стремлением к власти.

Глеб Никитин отметил, что подобные чувства могут возникать у любого человека независимо от его положения или профессии. По его словам, важно постоянно анализировать собственные поступки и оценивать их через призму созидания, добрых дел и внутреннего диалога.

«Я стараюсь пропускать свои поступки через призму созидания, добрых дел, через постоянный диалог с Богом и самим собой», — отметил губернатор.

Основной темой VI форума стала «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира: патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятие направлено на развитие духовных ценностей, поддержку молодежных инициатив и создание условий для их реализации.

В рамках форума участники обсуждают вопросы российской культуры, духовной жизни, сохранения историко-культурного наследия, добровольчества, миссионерской деятельности, укрепления семейных ценностей, а также создания творческих и медиапроектов.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева подчеркнула, что форум является не только площадкой для представления проектов, но и возможностью для молодых людей внести вклад в развитие общества.

«Мы помогаем молодежи не только найти себя в творчестве и добровольчестве, но и даем ресурс для утверждения нравственных ориентиров в обществе», — отметила она.

В 2026 году участниками форума стали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах страны. Представители шести федеральных округов — Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Южного — приняли участие в мероприятии, что придало ему статус всероссийского общецерковного молодежного события.

Форум объединил представителей как церковной, так и светской молодежи. Среди участников — руководители молодежных отделов епархий Русской Православной Церкви.

Для участников подготовили спортивные и культурные мероприятия, экскурсии, встречи с государственными деятелями России, архиереями, миссионерами Русской Православной Церкви, священнослужителями Нижегородской епархии и другими экспертами.

Одним из направлений работы форума стали публичные защиты проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты». Площадкой для конкурса форум «Радость моя» стал второй раз.

Всего на конкурс поступило 95 заявок от участников из Нижегородской области, Татарстана, Башкортостана, Волгоградской и Ульяновской областей, а также Санкт-Петербурга. Оценкой проектов занимались эксперты «Росмолодёжь. Гранты» из Санкт-Петербурга, Саратовской и Нижегородской областей.

По итогам конкурса 16 участников получат поддержку на общую сумму 4,7 млн рублей. В рамках форума Глеб Никитин встретился с нижегородскими победителями конкурса и обсудил их инициативы.

VI форум православной молодежи «Радость моя» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви.

Напомним, в 2025 году в форуме приняли участие представители молодежных объединений из 40 регионов России и 46 епархий Русской Православной Церкви.

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Теги:
Глеб Никитин Молодежь Религия
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