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Доброволец СВО: «Благодаря операторам БПЛА наша армия продвигается вперед, достигая своих целей»

03 августа 2026 13:49 Общество
Доброволец СВО: «Благодаря операторам БПЛА наша армия продвигается вперед, достигая своих целей»

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижнем Новгороде состоялась отправка новой группы добровольцев, заключивших контракт с Минобороны России для службы в войсках беспилотных систем. Подразделения беспилотной авиации играют ключевую роль в современных боевых действиях и ежедневно пополняются новыми подготовленными кадрами. Контрактники, успешно прошедшие отбор, проходят специальную подготовку в учебных центрах.

Среди будущих операторов БПЛА — программист из Белгорода с позывным «Кардинал».

«Мои близкие, мирные жители, ежедневно подвергаются опасности в нашем приграничном регионе. Из-за постоянных атак со стороны противника обстановка небезопасная. Враг проявляет агрессию по отношению к простым людям, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям. Я не могу оставаться в стороне», — подчеркнул доброволец.

Решение добровольца подкреплено и стремлением быть в одном строю со своими родными и друзьями, которые служат в зоне спецоперации.

«Мой брат — оператор БПЛА, сестра — военный медик, друг тоже служит дроноводом в элитных войсках беспилотных систем. Как только у меня появилась возможность стать военнослужащим, я заключил контракт. Хочу защитить Родину, своих близких от нацизма. Считаю, что во многом благодаря опытным операторам БПЛА наша армия продвигается вперед и достигая своих целей и побед на фронте. Победа будет за нами, потому что мы сильнейшая и самая сплоченная страна в мире», — отметил он.

Еще один доброволец — москвич с позывным «Хопер» — решил стать участником СВО также вслед за братом и друзьями.

«Следил за ситуацией на передовой и, в первую очередь, хочу помочь ребятам, которые сейчас там. Мне важно внести свой вклад и приблизить победу. Ведь все мы понимаем, что пропагандируется идеология ненависти к русскому народу — с этим нужно бороться и искоренять», — говорит новобранец.

«Хопер» подчеркнул, что выбрал войска беспилотных систем неслучайно.

«Подразделение БПЛА — это возможность приобрести дополнительные навыки, которые, возможно, понадобятся в гражданской жизни. Сейчас это самое современное и востребованное направление. Практически ежедневно внедряются новые разработки и технологии, поэтому необходимо будет постоянно совершенствовать свои навыки. Ты постоянно движешься вперед, улучшаешь тактику и учишься мыслить на опережение», — отметил будущий дроновод.

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия — один год.

Напомним, с 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые гарантируют семье контрактника бесплатные путевки в санаторно-реабилитационные центры и детские оздоровительные лагеря, внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
БПЛА Добровольцы СВО
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