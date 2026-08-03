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Общество

Очередной гуманитарный груз отправился в зону СВО из Советского района

03 августа 2026 14:55 Общество
Очередной гуманитарный груз отправился в зону СВО из Советского района

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Советском районе Нижнего Новгорода состоялась передача гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мероприятие прошло при участии депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Балашова.

Очередной сбор груза начали после обращения в местную общественную приемную жены военнослужащего Аллы П. Подразделению, в котором служит её муж, были необходимы радиостанции. В зону СВО направлены 11 средств связи. Кроме того, активисты и сторонники партии «Единая Россия» передали продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.

«Сейчас на передовой наши ребята ведут борьбу за будущее нашей страны, будущее наших детей — и наш долг помогать им в этой борьбе. Чем больше мы сплотимся для этой помощи, тем быстрее будет разбит враг, тем быстрее будет завоевана заслуженная победа», — подчеркнул Юрий Балашов.

Гуманитарная помощь из Советского района отправляется в зону СВО на регулярной основе. На этот раз удалось закрыть наиболее срочные запросы. Военнослужащий с позывным «Чили» доставит груз сослуживцам.

«Такая помощь для нас очень важна. Мы знаем, что дома нас помнят и поддерживают, а это много значит для каждого из нас. Это даёт понимание, что мы не одни, что наш труд нужен и важен. Мы выполняем свою работу, и мы уверены: победа будет за нами!» — сказал боец.

Напомним, в Народной программе закреплены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе в форме гуманитарной помощи. В Нижегородской области на системной основе организованы сбор и отправка продуктов, медикаментов, средств личной гигиены, техники связи и других необходимых предметов. В этой работе участвуют депутаты, волонтёры и неравнодушные жители, которые регулярно направляют собранные грузы в зону СВО.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия СВО
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