Психолог объяснил, как пережить кризис среднего возраста без потерь Общество

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Кризис среднего возраста — это не просто депрессивное состояние или отговорка инфантильных людей. Это серьёзный этап в жизни человека, связанный с переосмыслением ценностей, целей и жизненного пути. Хотя этот феномен может проявляться по-разному, его можно понять и преодолеть, если знать основные признаки и стратегии.

Что такое кризис среднего возраста?

Этот этап жизни наступает, когда человек осознаёт, что значительная часть жизни уже позади, а впереди не так много времени. В этот период многие начинают пересматривать свои приоритеты, ценности и жизненные цели.

Психолог Екатерина Кольцова в интервью для 360.ru отметила, что кризис среднего возраста — это переход от действий по привычке к осознанному принятию решений. Человек начинает задумываться о том, что он действительно хочет от жизни, какие цели и приоритеты для него важны.

Причины кризиса кроются не только в психике, но и в физиологии. До 35−40 лет люди часто действуют на импульсе, стремятся к достижению целей и строят планы, не задумываясь о смысле своих действий. Однако с возрастом энергия снижается, и человек начинает искать новый смысл жизни и способы её реализации.

Как распознать кризис среднего возраста?

Кризис может проявляться постепенно, маскируясь под усталость или плохое настроение. Однако специалисты выделяют три основных симптома, которые указывают на то, что человек переживает этот этап:

Тотальная неудовлетворённость собой и жизнью. Человек начинает чувствовать, что его отношения, карьера, хобби и другие аспекты жизни не приносят ему удовлетворения. Он может испытывать постоянное чувство неудовлетворённости и недовольства. Потеря смысла жизни. Человек начинает задаваться вопросами о том, зачем он занимается своей профессией, почему живёт с определённым человеком, в каком городе и так далее. Он может чувствовать, что его жизнь не имеет смысла и цели. Состояние потерянности. Человек оказывается в ситуации, когда он не знает, как ему жить дальше. Он чувствует себя растерянным и не понимает, какие шаги ему предпринять.

Кроме того, человек может испытывать снижение активности, желание уединиться и меньше контактировать с внешним миром.

Почему мы хотим резко изменить жизнь?

Одним из самых распространённых мифов о кризисе среднего возраста является представление о том, что в этот период человек обязательно должен совершить какие-то радикальные изменения в своей жизни. Например, мужчина под 40 может бросить семью ради молодой коллеги или продать бизнес, чтобы отправиться в путешествие.

Однако такие радикальные изменения не всегда являются выходом из кризиса. Они могут привести к ещё большим проблемам и страданиям.

По словам Екатерины Кольцовой, если человек не завершил подростковый бунт, то кризис среднего возраста может стать для него способом выразить своё недовольство и протест. В этом случае человек может совершать необдуманные поступки, которые не принесут ему удовлетворения.

Правильный выход из кризиса

Чтобы преодолеть кризис среднего возраста, необходимо найти правильный выход. Один из вариантов — это осознание своих новых ценностей и целей. Человек должен понять, кто он теперь, чего он хочет от жизни и к чему стремится.

Только после этого можно приступать к изменению внешних обстоятельств. Если человек решает уйти из семьи или изменить свою карьеру, он должен делать это осознанно, а не под влиянием эмоций.

Кому легче пережить кризис: женщинам или мужчинам?

Вопрос о том, кто тяжелее переживает кризис среднего возраста, вызывает много споров. Однако, по словам Екатерины Кольцовой, ключевое отличие заключается не в силе духа, а в способности просить о помощи.

Женщины, как правило, более эмоциональные и контактные, поэтому им легче признать, что у них есть проблемы. Они могут обратиться за поддержкой к подругам или психологу, не чувствуя угрозы для своего эго.

Мужчины же часто оказываются заложниками социальных стереотипов. Для них признаться в том, что они переживают кризис, — это удар по их самолюбию. Поэтому они чаще всего остаются с этим один на один, что может сделать их кризис более разрушительным и болезненным.

Как преодолеть кризис среднего возраста без негативных последствий: пошаговый план

Кризис среднего возраста — это сложное эмоциональное состояние, с которым сталкиваются многие люди в возрасте 35−50 лет. Однако психологи утверждают, что это не тупик, а важный этап жизни, который можно пройти с минимальными потерями. Главное — не игнорировать свои чувства и действовать осознанно.

Шаг 1: Принятие и осознание

Первый шаг — признать, что вы переживаете кризис среднего возраста. Это может быть непросто, но осознание проблемы — первый шаг к её решению. По словам психолога Кольцовой, это похоже на ситуацию с родителями, которые наблюдают кризис трёх лет у ребёнка.

Шаг 2: Поиск профессиональной помощи

Друзья и знакомые, которые сами переживают кризис среднего возраста, могут не дать вам объективного совета. Они могут предложить решения, которые не подойдут именно вам.

Лучше обратиться к профессионалу — психологу, психотерапевту или неврологу. Специалист поможет вам разобраться в своих чувствах, понять истинные желания и найти пути выхода из кризиса.

Шаг 3: Золотое правило года

Один из самых важных советов — взять паузу. Не стоит принимать кардинальные решения, такие как увольнение, продажа бизнеса, развод, переезд или пластическая операция.

Этот год позволит вам переждать пик эмоционального накала и принять более взвешенные решения. Вы сможете понять, что для вас действительно важно, и двигаться вперёд осознанно, а не под влиянием отчаяния.

Шаг 4: Осмысление и новые начинания

После периода паузы вы сможете посмотреть на свою жизнь с новой перспективы. Возможно, вы поймёте, что некоторые вещи больше не приносят вам радости, и захотите их изменить. Это может быть началом нового этапа в вашей жизни — второй молодости, которая будет более осмысленной и счастливой.

Кризис среднего возраста — это испытание, которое может стать возможностью для роста и самосовершенствования. Следуя этим шагам, вы сможете преодолеть этот этап с минимальными потерями и обрести гармонию в жизни.