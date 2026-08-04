Смертельное ДТП с 9-летним нижегородцем заинтересовало прокуратуру

Фото:
Прокуратура выясняет обстоятельства гибели 9-летнего мальчика под колесами иномарки в Нижнем Новгороде.
Авария произошла днем 4 августа около дома №6 на Новокузнечихинской улице. По данным ГАИ, велосипедиста сбил автомобиль Kia, за рулем которого находилась 19-летняя девушка. Потерпевший скончался на месте.
«Прокуратурой осуществляется контроль за действиями и процессуальными решениями правоохранительных органов», — добавили в надзорном ведомстве.
Момент страшного ДТП попал на видео с уличной камеры.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+