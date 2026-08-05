Участок автодороги в Воскресенском округе отремонтирован по нацпроекту Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Воскресенском округе завершен запланированный на этот год ремонт участка автомобильной дороги «Воскресенское — Русениха — Будилиха». Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка составила 4,2 км, стоимость госконтракта — 93,9 млн рублей. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Дорога соединяет райцентр Воскресенское с деревнями Чернышиха, Бахариха, Площаниха, Лучиновка, Щербачиха и другими населенными пунктами. Ранее в нормативное состояние уже были приведены первые 8 км этой трассы и мост через ручей — теперь ремонт завершен непосредственно до деревни Русениха. Здесь, кстати, находится историко-археологический и природный музей Русенихинское городище — один из филиалов Воскресенского музея.

«Дорога Воскресенское — Русениха — Будилиха имеет важное значение для жителей сразу нескольких деревень. Мы поэтапно приводим трассу в порядок, и завершение ремонта еще одного участка — результат этой системной работы. Оставшийся отрезок от Русенихи до Будилихи уже включен в предварительные планы по нацпроекту», — сообщил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО «ГУАД» Михаил Торопов.

В ходе ремонта подрядчик вырубил кустарник и мелколесье на обочинах, провел планировку и подсыпку асфальтогранулята для их укрепления и выравнивания. На проезжей части срезал изношенный верхний слой асфальта, уложил выравнивающий слой и новое покрытие толщиной 4 см из современной асфальтобетонной смеси. Завершающим этапом стало нанесение горизонтальной разметки со светоотражающими элементами.

Напомним, за время действия национального проекта в Воскресенском округе отремонтировано более 200 км дорог, в том числе только в 2026 году — 33 км. Обновленными дорогами пользуются сегодня более 15 тысяч жителей.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.