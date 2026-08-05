Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 августа 2026 10:51
Смонтирована первая опора канатки через Оку в Нижнем Новгороде
05 августа 2026 10:46
Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на августовские ярмарки вакансий
05 августа 2026 10:41
Участок автодороги в Воскресенском округе отремонтирован по нацпроекту
05 августа 2026 10:27
Более 44 тысяч консультаций провели нижегородцам в «Поездах здоровья»
05 августа 2026 10:21
Улица Малая Покровская останется частично перекрытой до середины августа
05 августа 2026 10:19
Нижегородцы могут стать соискателями премии президента РФ для преподавателей музыкального искусства
05 августа 2026 10:10
Нижегородцев предупредили о новом пике активности клещей
05 августа 2026 09:53
Борский суд лишил отца погибшего бойца СВО права на госвыплаты
05 августа 2026 09:44
Мобильный комплекс видеоаналитики запустили в Нижегородской области
05 августа 2026 09:28
Эксклюзив
Озвучены сроки восстановления каната Нижегородской канатной дороги
Общество

Участок автодороги в Воскресенском округе отремонтирован по нацпроекту

05 августа 2026 10:41 Общество
Участок автодороги в Воскресенском округе отремонтирован по нацпроекту

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Воскресенском округе завершен запланированный на этот год ремонт участка автомобильной дороги «Воскресенское — Русениха — Будилиха». Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка составила 4,2 км, стоимость госконтракта — 93,9 млн рублей. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Дорога соединяет райцентр Воскресенское с деревнями Чернышиха, Бахариха, Площаниха, Лучиновка, Щербачиха и другими населенными пунктами. Ранее в нормативное состояние уже были приведены первые 8 км этой трассы и мост через ручей — теперь ремонт завершен непосредственно до деревни Русениха. Здесь, кстати, находится историко-археологический и природный музей Русенихинское городище — один из филиалов Воскресенского музея.

«Дорога Воскресенское — Русениха — Будилиха имеет важное значение для жителей сразу нескольких деревень. Мы поэтапно приводим трассу в порядок, и завершение ремонта еще одного участка — результат этой системной работы. Оставшийся отрезок от Русенихи до Будилихи уже включен в предварительные планы по нацпроекту», — сообщил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО «ГУАД» Михаил Торопов.

В ходе ремонта подрядчик вырубил кустарник и мелколесье на обочинах, провел планировку и подсыпку асфальтогранулята для их укрепления и выравнивания. На проезжей части срезал изношенный верхний слой асфальта, уложил выравнивающий слой и новое покрытие толщиной 4 см из современной асфальтобетонной смеси. Завершающим этапом стало нанесение горизонтальной разметки со светоотражающими элементами.

Напомним, за время действия национального проекта в Воскресенском округе отремонтировано более 200 км дорог, в том числе только в 2026 году — 33 км. Обновленными дорогами пользуются сегодня более 15 тысяч жителей.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воскресенский район ГУАД Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных