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Можно ли распознать рак самостоятельно, расскажут нижегородцам на лектории ИПФ РАН

05 августа 2026 12:15 Афиша
Можно ли распознать рак самостоятельно, расскажут нижегородцам на лектории ИПФ РАН

Фото: предоставлено организаторами

Институт прикладной физики РАН запускает в Нижнем Новгороде научно-популярный лекторий «Iuvenes». Первая встреча (16+) пройдет 7 августа в арт-пространстве «НАЙС» и будет посвящена онкологическим заболеваниям.

Перед гостями выступят молодые ученые. Лаборант НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Виктория Моничева расскажет, можно ли распознать рак по симптомам, когда стоит обращаться к врачу и почему поиск диагнозов в интернете не всегда помогает.

Младший научный сотрудник ИПФ РАН Евгений Блинов объяснит, как ионизирующее излучение влияет на организм, какие его виды действительно повышают риск развития онкологических заболеваний и какие представления о радиации остаются мифами.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Подробности в группе ИПФ РАН во «ВКонтакте»: vk.ru/ipfran.

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Теги:
Здоровье ИПФ РАН лекции
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