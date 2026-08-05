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«ЕР» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

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«ЕР» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18−20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.

«Для „Единой России“ основная цель в этой кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать всё происходящее на избирательных участках, и я призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию», — сказал член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

На выборах 2026 года по всей стране будут работать свыше 89 тысяч участковых избирательных комиссий.

По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ будет развернут ситуационный центр для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.

В Нижегородской области будут работать более 2 тысяч избирательных участков. Ситуационный центр по наблюдению за выборами откроется в Штабе общественной поддержки «Единой России».

«Ситуационный центр в Штабе общественной поддержки — неотъемлемая часть нашей работы на выборах. Он станет ключевой площадкой для сбора и обработки информации от наблюдателей, которые работают на избирательных участках. Все сигналы — о нарушениях, проблемах или, наоборот, о том, что процесс идёт штатно — будут поступать сюда. Мы будем оперативно реагировать на каждый сигнал, взаимодействовать с общественными наблюдателями и делать всё, чтобы голосование в Нижегородской области было максимально открытым. Главное — чтобы нижегородцы были уверены: выборы проходят честно, а их голос учтён», — подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Филипенко.

Напомним, ранее Центризбирком зарегистрировал утверждённый на первом этапе Съезда партии список «Единой России» на выборах в Госдуму. В него вошли более 600 человек. В пятёрке лидеров списка: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

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Теги:
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