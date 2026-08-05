Бесплатный курс по работе с ИИ запустили для нижегородцев с инвалидностью Общество

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В Нижегородской области стартовал прием заявок на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен», посвященный работе с искусственным интеллектом. Программу для людей с инвалидностью и особенностями здоровья подготовили МТС совместно с MWS AI. Зарегистрироваться можно до 21 августа.

Обучение начнется 1 сентября и займет семь недель. За это время участники разберутся в основах работы нейросетей и других ИИ-инструментов, а также научатся применять их в повседневных и рабочих задачах — от подготовки текстов и поиска информации до создания визуальных материалов и автоматизации отдельных процессов.

Образовательная платформа совместима со скринридерами, поддерживает управление с клавиатуры, видеоматериалы сопровождаются субтитрами, а онлайн-занятия — переводом на русский жестовый язык. При разработке программы учитывались рекомендации специалистов по инклюзии, в том числе представителей Всероссийского общества глухих.

Основной этап обучения включает 25 видеоуроков, практические задания и тесты, разделенные на семь тематических модулей. Всего пройти обучение смогут не менее 500 человек.

После завершения базового курса 30 слушателей с лучшими результатами смогут перейти к практической части. Им предложат поработать с кейсами технологических компаний в сфере клиентских коммуникаций, автоматизации, цифровых сервисов, аналитики и обработки информации. На протяжении всего обучения участникам будут помогать кураторы. В завершение программы состоится онлайн-встреча, где участники представят свои проекты, получат сертификаты и обратную связь от экспертов.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что курс рассчитан в том числе на людей, которые раньше не работали с нейросетями. По его словам, материалы подготовлены в доступной форме, чтобы освоить новые инструменты можно было без специальной подготовки.