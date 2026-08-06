«Т Плюс» обновила оборудование центральных тепловых пунктов в Дзержинске Общество

Теплоэнергетики Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» заменили оборудование нескольких центральных тепловых пунктов города.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов специалисты установили новые теплообменники и насосы в центральных тепловых пунктах № 3 на Октябрьской улице, № 7 на улице Чапаева и № 37 на улице Терешковой. Теплообменное оборудование заменили также в ЦТП № 11 на улице Попова.

«Выполненные мероприятия повысят надёжность систем отопления и подачи горячей воды и помогут обеспечить стабильное теплоснабжение жителей предстоящей зимой», — отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

Новое оборудование полностью готово к пуску в работу.