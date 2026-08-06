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Физик Сарафанов рассказал, опасны ли телефон и наушники во время грозы

06 августа 2026 12:49 Наука
Физик Сарафанов рассказал, опасны ли телефон и наушники во время грозы

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Проводные наушники и мобильный телефон сами по себе не увеличивают вероятность удара молнии, однако некоторые обстоятельства во время грозы действительно могут повысить риск для человека. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказал кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ РАН Федор Сарафанов.

Поводом для разговора стал трагический случай, произошедший в конце июля в Нижегородской области. Во время грозы погиб 62-летний мужчина, который пас коров на открытой местности. По словам близких, у него полностью обгорело ухо, рядом были обнаружены проводные наушники. Мужчина регулярно пользовался проводной гарнитурой и всегда был на связи с дочерью.

Как пояснил физик Федор Сарафанов, научных данных о том, что мобильная связь или работа телефона могут привлечь молнию, нет.

«Случается, что молния бьет в людей с телефонами, потому что телефоны есть практически у всех. Поэтому чисто случайно удар молнии может совпасть по времени с телефонным разговором», — отметил Федор Сарафанов.

При этом, по словам ученого, косвенная опасность может возникнуть из-за поведения человека во время разговора. Например, при плохом сигнале связи люди могут выйти на открытое или более высокое место. Именно это во время грозы становится опасным фактором.

«При прочих равных молния чаще поражает возвышающиеся объекты. Если вокруг поле, то самым возвышенным объектом является человек», — объяснил физик.

Что касается проводных наушников, то они также не делают человека «магнитом» для молнии. Однако любой металл на теле может повлиять на тяжесть последствий при попадании разряда.

«Наушники сами по себе не увеличивают вероятность поражения молнией. Но они, как и другие металлические предметы на теле, могут увеличить тяжесть ожогов, если молния ударила совсем рядом или непосредственно в человека. Известны случаи локальных ожогов от металлических украшений», — рассказал эксперт.

При этом для беспроводных наушников такой дополнительный риск практически отсутствует.

Отдельно специалист прокомментировал распространенное мнение об опасности зонтов во время грозы. По его словам, опасен не сам предмет, а ситуация, когда человек становится самым высоким объектом на открытом пространстве.

«Зонтик над головой немного увеличивает вероятность поражения молнией. Однако опасен не сам по себе зонтик, а любой способ, которым можно оказаться объектом повыше в чистом поле во время грозы. С удочкой, например, опасно ходить», — заключил Федор Сарафанов.

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Теги:
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