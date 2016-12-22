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Происшествия

Двое нижегородцев задержаны по подозрению в покушении на убийство мужчины в Автозаводском районе

21 декабря 2016 11:06  [289] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Двое нижегородцев задержаны по подозрению в покушении на убийство мужчины в Автозаводском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 21 декабря 2016 года.

По версии следствия, вечером 18 декабря в баре на ул. Г. Васильева между посетителями произошел конфликт. Выйдя из заведения, нетрезвые подозреваемые избили потерпевшего, нанося ему удары ножом и молотком. После этого подозреваемые – молодые люди 18 и 24 лет – с места происшествия скрылись.

Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, благодаря чему пострадавший был своевременно госпитализирован и остался жив. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемые были задержаны спустя два дня. Им предъявлено обвинение. При допросе они сообщили следователям, что причиной конфликта послужили, оскорбления, якобы высказанные потерпевшим в их адрес.

21 декабря в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте задержанных.

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