Двое нижегородцев задержаны по подозрению в покушении на убийство мужчины в Автозаводском районе Происшествия

Фото: СК РФ

Двое нижегородцев задержаны по подозрению в покушении на убийство мужчины в Автозаводском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 21 декабря 2016 года.По версии следствия, вечером 18 декабря в баре на ул. Г. Васильева между посетителями произошел конфликт. Выйдя из заведения, нетрезвые подозреваемые избили потерпевшего, нанося ему удары ножом и молотком. После этого подозреваемые – молодые люди 18 и 24 лет – с места происшествия скрылись.Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, благодаря чему пострадавший был своевременно госпитализирован и остался жив. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемые были задержаны спустя два дня. Им предъявлено обвинение. При допросе они сообщили следователям, что причиной конфликта послужили, оскорбления, якобы высказанные потерпевшим в их адрес.21 декабря в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте задержанных.